Gazze sokaklarında gömülü tehlike: Patlamaya hazır bombalar!

Bir yardım kuruluşu, Gazze'deki enkazda gömülen patlamamış bomba ve mermilerin, savaşın harap ettiği Filistin topraklarında gelecekte binlerce insanı öldürebileceği veya yaralayabileceği uyarısında bulundu.



Handicap International - Humanity & Inclusion adlı kuruluşun mayın temizleme uzmanı Simon Elmont, İsrail ile Hamas arasında 15 ay süren çatışmalar sırasında Gazze'ye atılan mühimmat miktarının "akıl almaz" olduğunu söyledi.



Elmont, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Atılan mühimmat miktarı muazzam bir miktar" dedi ve mühimmatların yüzde 9 ila 13'ünün ilk çarpma anında patlamadığını sözlerine ekledi

MOLOZLARIN ARASINDA GÖMÜLÜ



Uzmalar, Gazze'deki kirlilik seviyesinin çok yüksek olduğunu aktardı. Patlamamış mühimmatın büyük kısmının ise Gazze'deki molozlarda gömülü olduğu belirtildi.



Yüz binlerce yerinden edilmiş Filistinli eşyalarını geri almak ve evlerini yeniden inşa etmek için bölgeye dönmeye çalışırken çok sayıda ölüm ve yaralanma riski bulunuyor.

"GİDECEK HİÇBİR YERLERİ YOK"



Bölgedeki enkazı temizlemek için çalışan bir gönüllü, "İnsanların kişisel eşyalarını bulmaya çalışacaklarını biliyoruz. Hasarlı ve yıkılmış binalara girecekler. Molozları taşımaya başlayacaklar. Şu an en büyük endişemiz, bunu yaparken mühimmatla karşılaşmaları." diye konuştu.



Savaştan zarar görmüş toprakları patlamamış bombalardan temizlemek özellikle zor. Çünkü temizleme işlemi sırasında halkın tahliye edilmesi gerekiyor. Gazze'deki sorun, onları götürecek hiçbir yerin olmaması.



Bir diğer sorunun ise temizlik operasyonları sırasında güvenlik kordonunu uygulayacak bir güvenlik gücü veya yetkinin bulunmaması.

