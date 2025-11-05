Gazze sorusu soran İtalyan gazeteci işten çıkarıldı

Brüksel'e yeni atanan İtalyan gazeteci Gabriele Nunziati, 13 Ekim'deki basın toplantısında, AB Komisyonu sözcülerine, "Rusya'nın Ukrayna'nın yeniden inşası için tazminat ödemesi gerektiğini defalarca tekrarladınız. Gazze Şeridi'nin neredeyse tamamını ve sivil altyapıyı yok eden İsrail'in, Gazze'nin yeniden inşası için tazminat ödemesi gerektiğine inanıyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Baş Sözcü Paula Pinho da soruyu "Kesinlikle ilginç bir soru ve bu aşamada herhangi bir yorumda bulunmayacağım." diyerek yanıtladı.

Ardından Avrupa Parlamentosu (AP) Sol grup mensubu İtalyan Milletvekili Gaetano Pedulla, sorudan birkaç gün sonra Nunziati'nin işine son verildiğini duyurdu.

Alman siyasetçi Ursula von der Leyen başkanlığındaki AB Komisyonu, İsrail'in Gazze'deki soykırımı karşısında Tel Aviv yanlısı tutum takınmakla eleştiriliyor.