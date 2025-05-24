Gazze Temas Grubu toplantısı Madrid'de başlıyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, yarın Madrid'de düzenlenecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği ((İİT-AL) Gazze Temas Grubu toplantısına katılacak.



Dışişleri kayaklarına göre toplantıya Gazze Temas Grubu üyelerinin yanı sıra Filistin devletini tanıyan İspanya, İrlanda, Norveç ve Slovenya da katılacak.



Toplantının genişletilmiş bir formatta yapılması ve Filistin'de iki devletli çözümü destekleyen birçok ülkenin toplantıya davet edilmesi planlanıyor.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13 Eylül 2024 tarihinde Madrid'de düzenlenen ilk toplantıya katılmıştı.



Toplantıya ev sahibi İspanya'nın yanı sıra Norveç, İrlanda ve Slovenya'dan temsilciler ile aralarında Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Filistin ve Nijerya'nın da bulunduğu İİT-AL Gazze Temas Grubu üyesi ülkeler ile AB, Arap Ligi ve İİT'den temsilciler de katılmıştı.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ÇABALARI



Grup özellikle Avrupa bağlamında İsrail-Filistin çatışmasına iki devletli bir çözümün uygulanmasını ilerletmeye odaklandı.



Bu bağlamda, Filistin devletinin uluslararası alanda tanınmasını teşvik etmeyi, barış sürecini canlandırmayı ve nihayetinde iki devletli bir çözüme ulaşmayı hedefliyor.



Grup ayrıca 2024 BM Genel Kurulu sırasında kabul edilen ve iki devletli çözümü hayata geçirmeyi amaçlayan Küresel İttifak girişiminde de öncü bir rol oynadı.