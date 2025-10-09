Gazze ve İsrail'de ateşkes kutlamaları

Ateşkes anlaşması onaylandı, Gazzeliler sokaklara dökülüp kutlama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail ve Hamas'ın barış planının ilk aşamasını kabul ettiğini açıklamasının ardından Gazze’de sokaklara çıkan çok sayıda kişi sevinç gösterisinde bulundu.

Benzer görüntüler Tel Aviv'deki Hamas'ın elindeki rehinelerin ailelerinden de benzer görüntüler geldi.