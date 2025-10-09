Gazze ve İsrail'de ateşkes kutlamaları

Hamas ve İsrail heyetlerinin Mısır'da süren ateşkes görüşmelerinde anlaşmanın ilk aşamasını onayladığının açıklanmasını Gazzeliler ile İsrail'deki rehine yakınları sevinçle karşıladı.

Ateşkes anlaşması onaylandı, Gazzeliler sokaklara dökülüp kutlama yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail ve Hamas'ın barış planının ilk aşamasını kabul ettiğini açıklamasının ardından ’de sokaklara çıkan çok sayıda kişi sevinç gösterisinde bulundu.
Benzer görüntüler Tel Aviv'deki Hamas'ın elindeki rehinelerin ailelerinden de benzer görüntüler geldi.

Trump Gazze anlaşması için Mısır'a davet edildi

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas ile İsrail'in ateşkes anlaşmasının ilk aşamasını onayladığını açıkladı, "Tüm rehineler bırakılacak, İsrail askerlerini kararlaştırılan hatta çekecek." dedi. İsrail ve Hamas da anlaşmayı doğruladı.

ABD Başkanı, barış anlaşmasını imzalamak üzere hafta sonu Orta Doğu'ya gidebileceğini söyledi.

Fransa'da Gazze toplantısı

