Gazze ve Kuzey Gazze vilayetlerinde halen 900 bin kişi yaşıyor

Bezm, bu bölgelerde İsrail tarafından sistematik bir şekilde hedef alınan da fırınların çalışmayı durdurduğunu bildirdi.



Gazze ve Kuzey Gazze'de sığınma merkezlerinde kalan kişilerin de İsrail'in saldırılarına hedef olduğunu belirten Bezm, buralarda halen yaklaşık 900 bin vatandaşın yaşadığını aktardı.

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