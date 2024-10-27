Gazze ve Lübnan'a bombardıman: Sivil kayıplar artıyor

İsrail ordusu Gazze ve Lübnan'a saldırılarına devam ediyor.

387 gündür bombardıman altında olan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesine yönelik İsrail saldırısında, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere en az 20 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.



Ayrıca İsrail'in, Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda bir ekmek dağıtım merkezi bombaların hedefi oldu.

Saldırı sonucu bir Filistinli yaşamını yitirirken çok sayıda Filistinli yaralandı. Saldırıdan etkilenenler kentteki el-Ehli Baptist Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı ise İsraı̇l'ı̇n güneydeki Sayda kentı̇ne düzenlediği saldırıda ı̇lk belirlemelere göre en az iki kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını açıkladı.

Öte yandan Lübnan Hizbullahı, İsrail'in Hayfa kentinin kuzeyindeki askeri üsse roket fırlattığını duyurdu.

"İRAN, HAMAS VE HİZBULLAHI ARTIK KULLANAMIYOR"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, bugün yaptığı açıklamada, İran'ın artık Gazze Şeridi'ndeki Hamas ve Lübnan'daki Hizbullahı İsrail'e karşı etkili bir şekilde kullanamadığını öne sürdü.



Kudüs'te düzenlenen 7 Ekim anma töreninde konuşan Gallant, “Geçtiğimiz yıl boyunca İsrail Savunma Kuvvetleri liderliğindeki güvenlik teşkilatı savaşın gidişatını değiştirdi ve tüm savaş alanlarında eşi benzeri görülmemiş başarılar elde etti” dedi.



Gallant, Hamas'ın artık Gazze'de askeri bir ağ olarak işlev görmediğini, Hizbullah'ın ise üst düzey komuta kademesinin ve füze kabiliyetlerinin çoğunun yok edildiğini iddia etti.

İsrailli bakan, her iki grubun da İran tarafından kullanılabilecek “etkili bir araç olmaktan çıktığını” söyledi.