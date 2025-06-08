Gazze yolunda son durum: İsrail, Madleen gemisine müdahaleye hazırlanıyor
İsrail basınına göre İsrail donanması, Greta Thunberg'in de içinde bulunduğu yardım gemisi Madleen'i durdurmaya ve Aşdod limanına çekmeye hazırlanıyor.
Uluslararası Gazze Kuşatmasını Kırma Komitesi, “Madleen” adlı yardım gemisinin İsrail'in yanaşmaması yönündeki uyarılarına rağmen Gazze yolunda Mısır sularına girdiğini duyurdu.
Kanal 12'nin haberine göre ise İsrail donanması, Gazze'ye yaklaşan yardım gemisini durdurmaya ve İsrail'in merkezindeki Aşdod limanına çekmeye hazırlanıyor.
Yardım filosunun organizatörlerinden biri olan komite, yaptığı açıklamada geminin Mısır'ın kuzeyindeki İskenderiye'den geçtiğini ve birkaç saat içinde Gazze'ye giden yolda Mansoura şehrine ulaşacağını açıkladı.
Açıklamada “Önümüzdeki saatler çok kritik olacak” denildi.
Yelkenlide, aralarında İsveçli aktivist Greta Thunberg ve İrlandalı aktör Liam Cunningham'in de olduğu 12 kişi bulunuyor. Yelkenli şu sıralarda Mısır kara sularında ilerliyor.
Organizatörlerine göre gemi Gazze halkı için acil ihtiyaç duyulan bebek maması, un, pirinç, çocuk bezi, kadın hijyen ürünleri, su arıtma kitleri, tıbbi malzemeler, koltuk değnekleri ve çocuk protezleri gibi malzemeler taşıyor.
İSRAİL, SİNYALİ BOZUYOR
Komite kısa bir süre sonra İsrail'in geminin yerini ve sinyalini engellemeye çalıştığı uyarısında bulunan bir açıklama da yayınladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İsrail'in Madleen üzerindeki meslektaşlarımızın konumunu ve sinyalini bozduğu görülüyor. Bu ciddi bir durum. Sizi gelişmelerden haberdar edeceğiz.”
İLETİŞİM KESİNTİSİNİ ACAR DA DOĞRULADI
Madleen filosunda yer alan aktivist Yasemin Acar da iletişim kesintisinin resmen başladığını doğruladı.
Acar, "Eğer önümüzdeki saatlerde bizden haber alamazsanız, dünyayla bağlantımız kesilmiş demektir. Bunu Gazze için yaptığımızı unutmayın” dedi.
Gemide ayrıca İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve İrlandalı aktör Liam Cunningham'ın da aralarında bulunduğu 12 aktivist bulunuyor.
SAVUNMA BAKANINDAN "NE GEREKİYORSA YAPIN" TALİMATI
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Özgürlük Filosu Koalisyonuna (Freedom Flotilla Coalition-FFF) ait geminin Gazze kıyılarına varmasını engellemek için İsrail ordusuna "ne gerekiyorsa yapması" yönünde talimat verdiğini duyurdu.
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve deniz kuvvetleri komutanlarıyla yaptığı görüşmenin fotoğrafını paylaşan Katz, şu ifadeleri kullandı:
"Yahudi karşıtı Greta ve Hamas propaganda sözcülerine açıkça söylüyorum: Geri dönün, çünkü Gazze'ye ulaşmayacaksınız."
Katz, İsrail'in Gazze'deki ablukayı kırmayı amaçlayan her türlü girişime "deniz, hava ve karada harekete geçeceğini" dile getirdi.
Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik "Madleen" yelkenlisi, 1 Haziran'da Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.
KARARI GERİ ALDILAR
Geçtiğimiz hafta İsrail devlet yayın kuruluşu KAN, Tel Aviv'in geminin geçişine izin veren ilk kararını geri aldığını bildirdi. Onay, gelecekteki insani yardım misyonları için “emsal teşkil etmesi” bahanesiyle geri çekilmişti.
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