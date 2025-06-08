Gazze yolunda son durum: İsrail, Madleen gemisine müdahaleye hazırlanıyor

Uluslararası Gazze Kuşatmasını Kırma Komitesi, “Madleen” adlı yardım gemisinin İsrail'in yanaşmaması yönündeki uyarılarına rağmen Gazze yolunda Mısır sularına girdiğini duyurdu.

Kanal 12'nin haberine göre ise İsrail donanması, Gazze'ye yaklaşan yardım gemisini durdurmaya ve İsrail'in merkezindeki Aşdod limanına çekmeye hazırlanıyor.

Yardım filosunun organizatörlerinden biri olan komite, yaptığı açıklamada geminin Mısır'ın kuzeyindeki İskenderiye'den geçtiğini ve birkaç saat içinde Gazze'ye giden yolda Mansoura şehrine ulaşacağını açıkladı.

Açıklamada “Önümüzdeki saatler çok kritik olacak” denildi.

Yelkenlide, aralarında İsveçli aktivist Greta Thunberg ve İrlandalı aktör Liam Cunningham'in de olduğu 12 kişi bulunuyor. Yelkenli şu sıralarda Mısır kara sularında ilerliyor.

Organizatörlerine göre gemi Gazze halkı için acil ihtiyaç duyulan bebek maması, un, pirinç, çocuk bezi, kadın hijyen ürünleri, su arıtma kitleri, tıbbi malzemeler, koltuk değnekleri ve çocuk protezleri gibi malzemeler taşıyor.

İSRAİL, SİNYALİ BOZUYOR



Komite kısa bir süre sonra İsrail'in geminin yerini ve sinyalini engellemeye çalıştığı uyarısında bulunan bir açıklama da yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İsrail'in Madleen üzerindeki meslektaşlarımızın konumunu ve sinyalini bozduğu görülüyor. Bu ciddi bir durum. Sizi gelişmelerden haberdar edeceğiz.”

İLETİŞİM KESİNTİSİNİ ACAR DA DOĞRULADI

Madleen filosunda yer alan aktivist Yasemin Acar da iletişim kesintisinin resmen başladığını doğruladı.



Acar, "Eğer önümüzdeki saatlerde bizden haber alamazsanız, dünyayla bağlantımız kesilmiş demektir. Bunu Gazze için yaptığımızı unutmayın” dedi.



Gemide ayrıca İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve İrlandalı aktör Liam Cunningham'ın da aralarında bulunduğu 12 aktivist bulunuyor.