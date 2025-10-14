Gazze Zirvesi dünya basınında: Sonraki adım ne olacak?

Özellikle Ortadoğu'yu derinden etkileyen Gazze Barış Zirvesi, dünya basınının manşetlerini doldurdu.



Deklarasyon metninin ardından manşetlerde ortak bir soru vardı, sonraki adım ne?

İSRAİL'İN ŞARTLARA UYMAYABİLECEĞİ ENDİŞESİ



ABD Merkezli Washington Post Gazetesi, "Trump Ortadoğu'da dönüştürücü bir barış hedeflerken, İsrail ile Arap liderler arasında kilometrelerce mesafe var" manşetini kullandı.



Gazete, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e barış anlaşmasında şartları kabul etmesi için baskı yaptığını ama İsrail'in bu şartlara uymayabileceği endişesini yazdı.

"DETAYLAR KARANLIKTA KALDI"



ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times da internet sitesinde benzeri bir endişeye yer verirken, "Trump Ortadoğu'nun yeni şafağını övdü ama detaylar karanlıkta kaldı" başlığını kullandı.



Gazete manşetinde ise, "İsrail için yeni sınav, ABD ile ilişkiler onarılabilir mi?" ifadelerine yer verdi.



Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle ABD kamuoyunda gittikçe kötüleşen itibarını düzeltmek için ateşkes sonrasında çabalaması gerekeceğini yazdı.



"TÜRK BASKISI NETANYAHU'YU GERİ DÖNDÜRDÜ"



Dünya basını yalnızca deklarasyonun içerğine değil, liderlerin perde arkasında kalan konuşmalara da yer verdi.



Fransız haber Ajansı AFP ve Le Parisien Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Mısır'a gidişine karşı çıkışını yazdı.



Le parisien, "Abbas onunla görüşmeye hazırdı, Netanyahu neden Mısır'a gitmedi" başlıklı yazısında, "Türk baskısı ve Irak tehdidi" ile Netanyahu'nun geri döndürüldüğünü yazdı.



La liberation (liberasyon) Gazetesi de manşetinde, "İsrail-Gazze savaştan sonraki ilk gün" ifadelerine yer verdi. Haberde "Türkiye, Netanyahu'nun Gazze zirvesine katılmasını engellemek için lobi faaliyetlerinde bulundu" ifadelerine yer verildi.