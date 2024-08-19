Gazze'de 11 aylık acı tablo: 16 bin 480 çocuk İsrail saldırısında öldü

Gazze'deki hükümetin medya ofisi, İsrail saldırılarının çocuklarına etkisine ilişkin bilgiler paylaştı.

Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, "İsrail, Filistinli çocuklara karşı kasıtlı olarak katliamlar gerçekleştiriyor ve geçen 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 16 bin 480 Filistinli çocuğu öldürdü" dedi.

İsrail'in kasıtlı olarak çocukları hedef aldığını dile getiren Sevabite, şunları söyledi:

"Hayatını kaybedenlerin arasında, savaş sırasında doğup öldürülen 53'ü erkek, 62'si kız 115 bebek var. Bunların da 7'si Gazze'nin kuzeyinden, 26'sı Gazze'den, 62'si Deyr el-Belah'tan, 11'i Han Yunus'tan ve 9'u da Refah'tan."



ÇOCUKLARIN 35'İ AÇLIK SAVAŞININ KURBANI

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 35 çocuğun açlık nedeniyle yaşamını yitirdiğine dikkat çeken Sevabite, halihazırda 3 bin 500 çocuğun da açlık, kötü beslenme ve İsrail'in sürdürdüğü saldırıları ve kısıtlamaları nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.



Gazze'de 17 binden fazla Filistinli çocuğun anne-babasız veya ikisinden biri olmadan yaşadığını, bu çocukların ebeveynlerinin veya ikisinden birinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğinin altını çizdi.



Sevabite, "İşgalci İsrail, Filistinli anne-babaları çocuklarının gözleri önünde öldürdü. Çocukların psikolojik durumlarını veya küçük yaşlarını dikkate almadı" diye ekledi.

