Gazze’de 12 bin kadın öldürüldü: Hamas’tan öfke dolu 8 Mart mesajı

Gazze yönetimi, İsrail'in Gazze’de yürüttüğü savaşta öldürülen kadınların sayısını açıkladı.



Hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, İsrail'in 15 ayı aşkın süren saldırıları nedeniyle 12 bin 316 kadının hayatını kaybettiğini bildirdi.



2 bin kadın ile kız çocuğunun da bazı organlarını kaybederek "kalıcı engelli" hale geldiğini belirten Maruf, bu dönemde 162 kadının bulaşıcı hastalıklara yakalandığını ve onlarca kadının İsrail hapishanelerinde çeşitli işkencelere maruz kaldığını kaydetti.



Maruf, ayrıca şu bilgileri paylaştı: "13 bin 901 kadın dul kaldı. 17 bin anne çocuklarını kaybetti. 50 bin hamile kadın, insanlık dışı koşullar sebebiyle, karınlarındaki yavrularını daha dünyaya getirmeden kaybetti.”



İsrail’in ablukayı sürdürdüğünü ve insani yardımları engellediğini hatırlatan Maruf, Gazze’deki kadınların açlık ve susuzluk içinde yaşam mücadelesi verdiğinin altını çizdi.

HAMAS: BATI'NIN ÇİFTE STANDARDI



Hamas da yaptığı açıklamada, “Gazze'de 12 bin kadının öldürülmesi, binlercesinin yaralanması ve tutuklanması, yüz binlercesinin yerinden edilmesi insanlık için bir lekedir” dedi.



Hamas, Filistinli kadın mahkûmların, tüm uluslararası norm ve sözleşmeler açıkça ihlal edilerek psikolojik ve fiziksel işkenceye maruz bırakıldığını ifade etti.



Filistinli kadın mahkumların çektiği acıların, ABD de dahil olmak üzere Batılı ülkelerin Filistinlilere yönelik “çifte standartlarını” ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.

