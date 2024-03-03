Gazze'de 2 çocuk daha "açlıktan" öldü

İsrail'in yaklaşık 5 aydır saldırılarını sürdürüp yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde 2 çocuğun daha açlıktan öldüğü belirtildi.

Gazze'de 2 çocuk daha "açlıktan" öldü

'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetersiz beslenme nedeniyle 2 çocuğun daha hayatını kaybettiğini söyledi.

engeli nedeniyle insani yardımların ulaştırılamadığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve Gazze kentinde açlıktan ölen çocukların sayısının 15'e yükseldiğini kaydeden Kudra, 6 çocuğun daha her an açlıktan ölebileceği uyarısında bulundu.

Kudra, "İşgalci İsrail, Gazze halkına karşı yeni bir savaş başlattı, o da aç bırakma savaşıdır. İsrail'in aç bırakma savaşı neticesinde ölümler özellikle çocuklar arasında artıyor ve yoğun bakımda açlık nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya kalan çok sayıda çocuk var" dedi.

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