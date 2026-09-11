Gazze'de 22 bin hasta ve yaralı sınırın açılmasını bekliyor

Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail 'in katliamı sürdürdüğü Gazze 'de bir yandan da abluka devam ediyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail Sevabite, Times of Israel haber sitesinin, ekim ayından bu yana yaklaşık 10 bin 500 kişinin Gazze'den ayrıldığı, 6 bin kişinin de geri döndüğü yönündeki haberini değerlendirdi.

Sevabite, İsrail tarafından Gazze'ye giriş-çıkışlarla ilgili açıklanan rakamların çok yetersiz olduğunu ve insani ihtiyaçları asgari düzeyde bile karşılamadığını söyledi. "Bu istatistikler, Gazze'deki acı gerçekliği örtbas etme çabası." diyen Sevabite, Gazze'den çıkması gereken 22 bin hasta ve yaralı olduğunu, bunlar arasında acıları her gün katlanarak artan binlerce çocuklar bulunduğunu söyledi.

İsrail'i "insanları yavaş yavaş ölüme terk etme ve süreci kasıtlı olarak ağırdan alma" politikası izlemekle suçlayan Sevabite, her gün bin yaralı ve hastanın gerekli tedaviyi alabilmesi için sınır kapılarının derhal açılması gerektiğini ifade etti.

Dışarıda olup Gazze'ye dönmeyi bekleyen yaklaşık 90 bin Filistinlinin taleplerinin karşılanması çağrısı yapan Sevabite, uluslararası toplum, Dünya Sağlık Örgütü ve BM kuruluşlarına da İsrail'i sınır kapılarını "toplu cezalandırma aracı olarak" kullanmayı bırakmaya zorlama çağrısı yaptı.