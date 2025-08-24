Gazze'de 24 saatte 8 kişi açlıktan öldü

Birleşmiş Milletler'in Gazze'de resmen kıtlık ilan edildiğini açıklamasının ardından, açlık krizi daha da derinleşiyor.



Yerinden edilenler, yardım dağıtılan Zikim noktasından da zorunlu olarak uzaklaştırıldı.



Zikim noktasında yardım dağıtımından korkanlar ise soluğu gönüllü hayır kurumlarının yanında aldı.



Gazze'de son 24 saatte 8 Filistinli daha açlıktan yaşamını yitirdi. Açlık nedeniyle ölenlerin sayısı 281'e yükseldi.



İSRAİL SALDIRILARI GENİŞLİYOR



Öte yandan Katar Merkezli Televizyon El Cezire, İsrail tanklarının Gazze'nin merkezindeki Sabra semtine doğru ilerlediğini yazdı.



El Cezire, saldırıların tam ölçekli işgalin ilk adımı olduğunu yazdı.



Birleşmiş Milletler, 22 Ağustos'ta İsrail'i savaştan zarar görmüş Filistin topraklarına yardım ulaştırılmasını "sistematik olarak engellemekle" suçlamıştı.



Genel Sekreter Antonio Guterres ise kıtlığı "insan yapımı bir felaket" olarak nitelendirmişti.