Gazze'de 25 yıl sonra ilk çocuk felci vakası: "Tüm çocuklar aşılanmalı"

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), ilk çocuk felci vakasının tespit edildiği Gazze Şeridi'ne bir an önce aşıların ulaştırılması ve aşılamanın etkili olabilmesi için 10 yaş altındaki tüm çocukların aşılanması gerektiği uyarısında bulundu.

Gazze'de 25 yıl sonra ilk çocuk felci vakası: "Tüm çocuklar aşılanmalı"
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de ilk çocuk felci vakasını doğruladı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de ilk çocuk felci vakasını doğruladı

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UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, X hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Örgütünün (DSÖ) Şeridi'nde 25 yılın ardından ilk defa 10 aylık bir çocuğun çocuk felci virüsü nedeniyle felç geçirdiğini doğruladığına dikkati çekti.

Lazzarini, "Çocuk felci virüsü Filistinli ve İsrailli çocuklar arasında ayrım yapmayacak. İnsani arayı geciktirmek virüsün çocuklar arasında yayılma riskini artıracak. Aşıları 'ye getirip soğuk bir şekilde muhafaza etmek yeterli değil. Etkili olması için, 10 yaş altındaki her çocuğun bu aşıyı alması gerekir" uyarısında bulundu.

ÇOCUKLARIN YÜZDE 80'İ AŞILI

'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana çok sayıda çocuk hastalığına karşı aşı yapıldığına işaret eden Lazzarini, "UNRWA tıbbi ekipleri, mobil sağlık ekiplerimiz aracılığıyla aşıları kliniklerimize teslim edecek. Savaş başladığından beri bu çabalar sayesinde Gazze genelinde çocukların yüzde 80'i farklı çocuk hastalıklarına karşı aşılandı" ifadesini kullandı.

UNRWA'nın son raporuna göre, İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde UNRWA'ya ait 10 sağlık merkezi ve 79 mobil sağlık noktası faaliyet gösteriyor.

Yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin sayısı 2 milyona ulaşırken bölge halkı, açlığın yanı sıra su, ilaç ve hijyen malzemesi eksikliğine rağmen hayata tutunmaya çalışıyor.

GAZZE'DE İLK ÇOCUK FELCİ VAKASI

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, "Gazze Şeridi'nde bir çocuk felci vakasının tespit edilmiş olması, henüz tespit edilmemiş yüzlerce vakanın bulunabileceği anlamına geliyor." açıklamasında bulunmuştu.

Ebu Ramazan, virüsle bulaşan ortalama her 200 vakadan birinin çocuk felciyle aynı semptomları gösterdiğini aktarmıştı..

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