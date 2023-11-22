Gazze'de 4 günlük ara ve esir takası: Hamas ateşkesin saatini açıkladı

İsrail ile Hamas arasında beklenen rehine takası ve insani ara onaylandı.

Hamas insani aranın yarın saat 10.00'da yürürlüğe gireceğini duyurdu. Silahların susmasının ardından Hamas'ın dört gün içinde toplamda 50 rehineyi serbest bırakması bekleniyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İsrail Ordu Radyosu'na konuştu. Cohen, Hamas'ın yarından itibaren rehineleri serbest bırakabileceğini söyledi.

Hamas'ın 4 gün boyunca her gün 12 veya 13 esiri serbest bırakacağı ifade edildi. İsrail de serbest bırakabileceği 300 kişilik bir liste oluşturdu. Listede 287 çocuk, 13 kadın bulunuyor.

İSRAİL'DEN ANLAŞMA AÇIKLAMASI



İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre Hamas, 4 gün içerisinde kadın ve çocuklardan oluşan 50 rehineyi serbest bırakacak.

Bu dört günlük süreçte çatışmalara ara verilecek. Hamas'ın açıklamasına göre de İsrail 150 Filistinli kadın ve çocuğu serbest bırakacak.



Ateşkes anlaşması insani, tıbbi yardım malzemeleri ve yakıt yüklü yüzlerce TIR'ın Gazze'ye girmesine imkan tanıyacak.



Hamas'ın 4 gün sonunda ek olarak 10 İsrailli rehine bırakması halinde 1 gün daha ateşkes ilan edilecek.



Ateşkes anlaşmadan 24 saat sonra başlayacak.



Ayrıca ateşkes sürecinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki hava trafiğinin tüm gün, kuzeyinde ise 10.00 ile 16.00 saatleri arasında günlük 6 saat durdurulacağı ifade edilirken, İsrail güçlerinin tüm Gazze Şeridi'nde kimseyi alıkoymama ve kimseye saldırmama esasına bağlı kalacağı kaydedildi.



İsrail'e göre, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

50 ESİR KADEMELİ OLARAK SERBEST BIRAKILACAK