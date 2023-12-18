Gazze'de 4 İsrail askeri daha öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 4 askerin daha öldüğünü, bir askerin de ağır yaralandığını açıkladı. Kara operasyonunda ölen İsrail askeri sayısı 126'a çıkarken 7 Ekim'nden beri toplam can kaybı 458 oldu.

Gazze'de 4 İsrail askeri daha öldü
Gazze içerisindeki İsrail askerleri (17 Aralık 2023 / Reuters)

, 'deki çatışmalarda 4 askerinin daha öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 14 Aralık'ta Gazze Şeridi'nin güneyinde ağır yaralanan Maglan Birliğinden astsubay üstçavuş Urija Bayer'in (20) öldüğü belirtildi.

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Duvdevan Birliğinden astsubay üstçavuş Liav Aloush (21) ile astsubay başçavuş Etan Naeh'in (26) Gazze Şeridi'nin güneyinde öldüğü kaydedilen açıklamada, aynı birlikten bir askerin de ağır yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, İstihkam Taburu Yaholom Birliğinden astsubay başçavuş Tal Filiba'nın (23) da Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda öldüğü ifade edildi.

7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 126'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 458'e yükseldi.

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