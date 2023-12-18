Gazze'de 4 İsrail askeri daha öldü

Duvdevan Birliğinden astsubay üstçavuş Liav Aloush (21) ile astsubay başçavuş Etan Naeh'in (26) Gazze Şeridi'nin güneyinde öldüğü kaydedilen açıklamada, aynı birlikten bir askerin de ağır yaralandığı aktarıldı.



Açıklamada, İstihkam Taburu Yaholom Birliğinden astsubay başçavuş Tal Filiba'nın (23) da Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda öldüğü ifade edildi.



7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 126'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 458'e yükseldi.