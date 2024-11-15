Gazze'de 406 gündür devam eden saldırılar: Can kaybı 43 bin 764’e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze Şeridi'ne 406 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 28 kişinin hayatını kaybettiği, 120 kişinin yaralandığı belirtildi.



İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 764'e, yaralı sayısının da 103 bin 490'a yükseldiği kaydedildi.



Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.