Gazze'de 446 binden fazla çocuğa "çocuk felci aşısı" yapıldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nde 1 Eylül'den bu yana devam eden "çocuk felci aşılama kampanyası" kapsamında 446 binden fazla çocuğun aşılandığını bildirdi.

Gazze'de 446 binden fazla çocuğa "çocuk felci aşısı" yapıldı

Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Şeridi'nde devam eden aşılama kampanyasına dair X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"Gazze'nin güneyindeki aşılama kampanyası, aşılamanın başladığı 1 Eylül'den bu yana 446 binden fazla çocuğun aşılanmasıyla sona erdi" ifadesini kullanan Ghebreyesus, 5 sağlık tesisinin, tüm çocukların aşı olmaları için çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.

İNSANİ ARANIN ÖNEMİNİ VURGULADI

Ghebreyesus, aşılamaların olduğu bölgelerde "çatışmalara insani ara verilmesinin", kampanyanın Gazze Şeridi'nin tamamında başarıyla tamamlanması açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

Gazze'nin kuzeyindeki aşılama kampanyasının başlaması için hazırlıkların devam ettiğini belirten Ghebreyesus, "Gazze'deki çocuklar sadece çocuk felci aşılarını değil, kalıcı barışı hak ediyor" ifadesine yer verdi.

GAZZE'DE AŞI KAMPANYASI

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta, Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.

DSÖ, Filistin Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNWRA) işbirliğiyle Gazze Şeridi'nde 10 yaş altı 600 binden fazla çocuğu kapsayan çocuk felci aşılama kampanyası başlatılmıştı.

saldırılarının sürdüğü Han Yunus kentinde 10 yaş altı çocuklar için çocuk felci aşısı kampanyası 31 Ağustos akşamı başlamıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Narin cinayetinde cevap bekleyen sorular

DÜNYA HABERLERİ

Almanya düzensiz göçe karşı harekete geçti: Tüm kara sınırlarında önlem alınacak

Almanya düzensiz göçe karşı harekete geçti: Tüm kara sınırlarında önlem alınacak

Hamas'tan ateşkes çağrısı: "Netanyahu'nun yeni şartları dikkate alınmasın"

Hamas'tan ateşkes çağrısı: "Netanyahu'nun yeni şartları dikkate alınmasın"

Endonezya'da yolcu uçağı pistten çıktı: Yaralılar var

Endonezya'da yolcu uçağı pistten çıktı: Yaralılar var

Dünyada 7,2 milyon mülteci çocuk eğitime erişemiyor

Dünyada 7,2 milyon mülteci çocuk eğitime erişemiyor

Trump'ın tartışmalı destekçileri: Neo-Naziler ve aşırı sağcılar

Trump'ın tartışmalı destekçileri: Neo-Naziler ve aşırı sağcılar

YouTube videosu ile ameliyat iddiası: Deneyimsiz doktor kayıplara karıştı

YouTube videosu ile ameliyat iddiası: Deneyimsiz doktor kayıplara karıştı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...