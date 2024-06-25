Gazze'de 495 bin kişi "felaket düzeyinde" açlık yaşıyor

Küresel açlık gözlemcisi kuruluş Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirme yaptı.

IPC, İsrail saldırılarının devam ettiği ve insani yardım erişiminin kısıtlandığı sürece Gazze Şeridi'nin tamamında yüksek bir kıtlık riskinin devam ettiğini bildirdi.

Reuters tarafından görülen rapora göre 495 binden fazla kişi, yani Gazze nüfusunun beşte birinden fazlası, en şiddetli, felaket düzeyinde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya.



IPC, mart ve nisan aylarında Gazze'nin kuzeyine yapılan gıda ve beslenme hizmetleri teslimatının artmasının, açlığın şiddetini azalttığını belirtmişti.

Ancak aynı zamanda nisan ayında görülen iyileşmelerin hızla tersine

çevrildiğini kaydetti.

IPC raporunda, "Gazze Şeridi'ndeki insani yardım alanı daralmaya devam ediyor ve nüfusa güvenli bir şekilde yardım ulaştırma kabiliyeti azalıyor. Son dönemdeki gidişat olumsuz ve son derece istikrarsızdır" denildi.