Gazze'de 560 binden fazla çocuğa "çocuk felci aşısı" yapıldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nde 1-12 Eylül'de gerçekleştirilen aşılama kampanyasına ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.



Dün sona eren kampanyanın ilk aşamasında, Gazze Şeridi'ndeki 10 yaş altı 560 binden fazla çocuğun aşılandığını kaydeden Ghebreyesus, bu "karmaşık" operasyonu gerçekleştiren tüm sağlık ekiplerine minnettar olduğunu belirtti.



"Bu kampanya, Gazze Şeridi'ndeki günlük hayatın trajik gerçekliği ortasında büyük bir başarıdır" ifadesini kullanan Ghebreyesus, aşılamanın yapıldığı bölgelerde ateşkesin sağlanmasıyla nelerin başarılabileceğine tanık olduklarını bildirdi.



GAZZE ŞERİDİ'NDE AŞI KAMPANYASI



Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta, Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.



DSÖ, Filistin Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNWRA) işbirliğiyle, Gazze Şeridi'nde 10 yaş altı 600 binden fazla çocuğu kapsayan çocuk felci aşılama kampanyası başlatılmıştı.



DSÖ, aşılamanın iki aşamalı olacağını bildirmişti.