Gazze'de 7 Ekim sonrası: "Nüfusun yüzde 90'ı yerinden edildi"

Birleşmiş Milletler'in (BM) Filistin topraklarındaki İnsani Yardım Koordinasyon Ajansı (OCHA) verilerine göre, İsrail saldırılarının 7 Ekim'de başlamasından bu yana Gazze Şeridi nüfusunun yaklaşık yüzde 90'ı en az bir kez yerinden edildi.



OCHA Başkanı Andrea De Domenico, Gazze'de yaklaşık 1,9 milyon kişinin yerinden edildiğinin düşünüldüğünü söyledi.

10 KİŞİDEN 9'U YERİNDEN EDİLDİ



Domenico gazetecilere verdiği demeçte, "Ekim ayından bu yana Gazze Şeridi'ndeki her 10 kişiden 9'unun en az bir kez, hatta çoğunun belki 10 kez yerinden edildiğini tahmin ediyoruz" dedi.



Daha önce sayının 1,7 milyon olarak tahmin edildiği ancak daha sonra Refah'ta başlatılan operasyon nedeniyle ek göçlerin yaşandığı aktarıldı.

"TAHTA OYUNUNDAKİ PİYONLAR"



Domenico durumun ciddiyetini vurgulayarak, "İnsanlar son dokuz ayda bir tahta oyunundaki piyonlar gibi oradan oraya taşındı. Ve muhtemelen hayalleri ve umutları vardı; ne yazık ki bugün giderek daha az ve daha az korkuyorlar" diye konuştu.



Gazze Şeridi'nin İsrail'in askeri operasyonlarıyla ikiye bölündüğünü belirten OCHA, kuşatma altındaki bölgenin kuzeyinde 300-350 bin kişinin yaşadığını ve bu kişilerin güneye gidemediğini tahmin ediyor.

110 BİN KİŞİ GAZZE'DEN AYRILDI



Savaşın başlangıcından bu yana, Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nı kullanarak yaklaşık 110 bin Filistinlinin Gazze Şeridi'nden ayrılmayı başardığı kaydedildi.

Ancak mayıs ayında başlayan Refah'a yönelik kara operasyonu sınır kapısının İsrail kontrolüne geçmesine ve geçişlerin durmasına neden olarak bölgedeki trafiği durma noktasına getirdi.