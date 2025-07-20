Gazze’de 86 kişi açlıktan hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 18 kişinin açlık nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.



Açıklamada, Gazze’de daha önce eşi benzeri görülmemiş açlık ve yetersiz beslenme sorunlarından hayatını kaybeden insanların sayısının 86’ya yükseldiği, ölenlerden 76’sının ise çocuk olduğu belirtildi.

Gazze’de 2 milyondan fazla insanın karşı karşıya kaldığı dehşeti açıklamak için daha fazla vakit kalmadığını belirten Sağlık Bakanlığı, Gazze’deki durumu "sessiz kıyım" olarak nitelendirdi.

Bakanlık ayrıca açıklamasında, İsrailli işgalcileri ve uluslararası toplumu açlık felaketinden sorumlu tutarken, bölgeye gıda ve tıbbi malzemelerin sevkinin sağlanması için İsrail’in kapattığı girişlerin derhal açılması çağrısında bulundu.

