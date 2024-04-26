Gazze'de acı tablo: Enkazı temizlemek 14 yıl sürebilir

Birleşmiş Milletler Mayın Faaliyetleri Servisi'nin (UNMAS) kıdemli subayı Pehr Lodhammar, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarından dolayı oluşan tahmini 37 milyon tonluk enkazın en az 14 yıl sürebileceğini söyledi. Bölgede ateşlenen mühimmatın en az yüzde 10'unun patlamadığı tamin ediliyor.

Gazze'de acı tablo: Enkazı temizlemek 14 yıl sürebilir

Bir yetkilisi yaptığı açıklamada, 'in Şeridi'ndeki yıkıcı savaşının bıraktığı patlamamış mühimmatın da aralarında bulunduğu enkazın kaldırılmasının yaklaşık 14 yıl sürebileceğini söyledi.

İsrail'in Hamas'a karşı yürüttüğü askeri harekat 2,3 milyon insanın yaşadığı Şeridi'ndeki çoğu sivilin evsiz, aç ve hastalık riski altında olduğu çorak bir araziye dönüştürdü.

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37 MİLYON TONLUK ENKAZ

Birleşmiş Milletler Mayın Faaliyetleri Servisi'nin (UNMAS) kıdemli subayı Pehr Lodhammar, Cenevre'de düzenlenen bir brifingde, savaşın geniş ölçüde kentleşmiş, yoğun nüfuslu bölgede tahmini 37 milyon tonluk enkaz bıraktığını söyledi.

Gazze'de bulunan patlamamış mühimmatın kesin sayısını belirlemek mümkün olmasa da, yıkılan binaların molozları da dahil olmak üzere enkazın temizlenmesinin belirli koşullar altında 14 yıl sürebileceği öngörülüyor.

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100 KAMYON, 14 YILLIK ÇALIŞMA

Lodhammar, "Genellikle kara servis mühimmatının en az yüzde 10'unun ateşlendiğini ve işlevini yerine getiremediğini biliyoruz. Bölgede 100 kamyonla 14 yıllık bir çalışmadan bahsediyoruz" diye konuştu.

Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri saldırısında 7 Ekim'den bu yana en az 34 bin 305 Filistinli öldü, 77 bin 293 kişi de yaralandı.

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