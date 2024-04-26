Gazze'de acı tablo: Enkazı temizlemek 14 yıl sürebilir

100 KAMYON, 14 YILLIK ÇALIŞMA



Lodhammar, "Genellikle kara servis mühimmatının en az yüzde 10'unun ateşlendiğini ve işlevini yerine getiremediğini biliyoruz. Bölgede 100 kamyonla 14 yıllık bir çalışmadan bahsediyoruz" diye konuştu.



Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri saldırısında 7 Ekim'den bu yana en az 34 bin 305 Filistinli öldü, 77 bin 293 kişi de yaralandı.

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