Gazze'de acil ateşkes BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edildi: ABD çekimser kaldı, Netanyahu uyardı

KARAR NELERİ KAPSIYOR?



Karar tüm tarafların uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uyması gerektiğini vurguluyor.



Sivillere yönelik her türlü saldırıyı ve "her türlü terör eylemini kınadığını" belirtiyor ve uluslararası hukuka göre rehin almanın yasa dışı olduğunu bildiriyor.



Karar ayrıca, "Gazze Şeridi'ne ulaştırılan insani yardımın genişletilmesi ve sivillerin korunması için daha fazla çaba gösterilmesi" yönünde çağrıda bulunuyor.



Ramazan ayı için tüm tarafların saygı duyacağı sürdürülebilir bir şekilde derhal ateşkes sağlanması ve ayrıca tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması talep ediliyor.

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