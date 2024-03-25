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Gazze'de acil ateşkes BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edildi: ABD çekimser kaldı, Netanyahu uyardı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edildi. ABD ilk kez veto etmedi, teklife çekimser kaldı. Netanyahu, Washington'u ziyaretini iptal etmekle tehdit etti.

Gazze'de acil ateşkes BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edildi: ABD çekimser kaldı, Netanyahu uyardı

(BM) Güvenlik Konseyi, 'deki ateşkesi görüşeceği oturumuna, Moskova saldırısı nedeniyle saygı duruşunda bulunarak başladı.

BM Güvenlik Konseyi'nde 'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkes için yeni bir karar tasarısı oylamaya sunuldu. 

Ramazan'da "kalıcı" bir ateşkese yol açacak "acil ateşkes" talep eden karar, diğer 14 Güvenlik Konseyi üyesinin tamamının evet oyu vermesiyle kabul edildi.

Karar daha önceki dört başarısızlığın ardından konsey tarafından kabul edilen ilk ateşkes kararı oldu.

Başbakanı Binyamin Netahyanu, 'nin Gazze'de acil ateşkes öngören BM kararını veto etmemesi halinde, heyetinin Washington ziyaretini iptal etmekle tehdit etmişti.

ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'ndeki Gazze'de ateşkes teklifine Rusya ve Çin'den veto

ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'ndeki Gazze'de ateşkes teklifine Rusya ve Çin'den veto

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ÇİN VE RUSYA, ABD TEKLİFİNİ VETO ETTİ

Ateşkes sürecinde en son başarısızlık cuma günü Çin ve Rusya'nın ABD'nin teklifini veto etmesiyle gerçekleşti.

Anlaşmazlık, ABD'nin ateşkes çağrısını rehine anlaşmasıyla ilişkilendirme konusundaki ısrarı ve Hamas'ı kınaması yüzünden yaşandı.

ABD'NİN ÇEKİMSER KALMASI BEKLENİYOR

ABD, rehinelerden bahsetmeden ateşkes çağrısı yapan her türlü kararı veto etmeyi planladı. Diplomatlardan birine göre ABD'nin bugün oylanacak kararı veto etmesi beklenmiyor çünkü bu karar iki meseleyi birbirine bağlıyor, ancak kullanılan dil ABD'nin öne sürdüğü tekliften farklı.

Oylanacak taslak karar, güvenlik konseyinin daimi olmayan üyeleri tarafından masaya yatırıldı: Cezayir, Ekvador, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Sierra Leone, Slovenya, Güney Kore ve İsviçre.

Gazze'de yeni ateşkes yolda mı? 40 rehineye karşı 800 mahkum teklifi

Gazze'de yeni ateşkes yolda mı? 40 rehineye karşı 800 mahkum teklifi

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KARAR NELERİ KAPSIYOR?

Karar tüm tarafların uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uyması gerektiğini vurguluyor.

Sivillere yönelik her türlü saldırıyı ve "her türlü terör eylemini kınadığını" belirtiyor ve uluslararası hukuka göre rehin almanın yasa dışı olduğunu bildiriyor.

Karar ayrıca, "Gazze Şeridi'ne ulaştırılan insani yardımın genişletilmesi ve sivillerin korunması için daha fazla çaba gösterilmesi" yönünde çağrıda bulunuyor.

Ramazan ayı için tüm tarafların saygı duyacağı sürdürülebilir bir şekilde derhal ateşkes sağlanması ve ayrıca tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması talep ediliyor.

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