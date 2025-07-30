Gazze'de açlık artık uzaydan bile görülüyor

Gazze ’deki kıtlık ve çaresizlik artık uzaydan bile görünür hale geldi. Yeni yayınlanan uydu görüntüleri, yardım taşıyan kamyonların etrafını saran binlerce insanı gözler önüne serdi. Planet Labs tarafından paylaşılan görüntüde, 15 yardım kamyonunun çevresinde toplanmış yoğun kalabalıklar yer alıyor. Kamyonlar, kalabalığın içinde neredeyse görünmez hale geldiği için tam sayılarını teyit etmek mümkün değil. 2 KİLOMETRELİK İNSAN KUYRUĞU Görüntü, Gazze Şeridi boyunca uzanan ve Han Yunus ile Refah şehirlerini ayıran İsrail askeri hattı Morag Koridoru’nun yaklaşık 200 metre kuzeyinde çekildi.

EN KÖTÜ KITLIK SENARYOSU KAPIDA



İsrail tarafından Gazze'ye girişine izin verilen yaklaşık 15 yardım kamyonunun etrafında toplanan insanlar, Gazze Şeridi’nin “en kötü kıtlık senaryosuna" girmekte olduğunu gösteriyor.



Avrupa ülkeleri, İsrail’i Gazze’deki sivilleri kasten aç bırakmakla suçluyor.



Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması İnisiyatifi (IPC), Gazze üzerindeki hava yoluyla yapılan yardım atımlarının yaklaşan "insani felaketi" önlemeye yetmeyeceğini bildirdi.

KITLIK EŞİĞİ AŞILDI



Grup, hızla artan “açlık ve ölüm”ü durdurmanın tek yolunun “acil ve engelsiz” insani yardımların Gazze’ye girişi olduğunu belirtti.



Son veriler “Gazze Şeridi’nin büyük bölümünde kıtlık eşiklerinin aşıldığını” ortaya koyuyor.



GAZZELİ ÇOCUKLAR AÇLIKTAN ÖLÜYOR



Açlıkla bağlantılı küçük çocuk ölümlerinin hızla arttığını açıklayan kuruluş, Nisan ayı ile Temmuz ortası arasında “20 binden fazla çocuğun akut yetersiz beslenme tedavisi için başvurduğunu ve bunların 3 binden fazlasının ağır derecede yetersiz beslenmiş” olduğunu belirtti.



Beş yaş altı çocukların açlıktan öldüğünü kaydeden IPC, “17 Temmuz’dan bu yana en az 16 ölüm bildirildi” dedi.