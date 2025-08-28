Gazze'de açlık büyüyor: "Gördüğümüz şey tam bir yıkımdı"

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'in Gazze'ye son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 22'si yardım görevlisi olmak üzere en az 71 Filistinli hayatını kaybetti, 339 kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım savaşında, 7 Ekim 2023'ten bu yana 62 bin 966 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 159 bin 266 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in ABD merkezli Gazze İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla yeni bir yardım dağıtım mekanizmasını hayata geçirdiği 27 Mayıs'tan bu yana öldürülen yardım çalışanlarının sayısının 2 bin 180'e, yaralı sayısının ise 16 bin 46'ya ulaştığı belirtildi.

YİYECEK YARDIMI HALA ÇOK YETERSİZ

Öte yandan Dünya Gıda Programı (WFP) başkanı Cindy McCain, Reuters haber ajansına verdiği demeçte, Gazze'ye biraz daha fazla gıda girdiğini, ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.

El Cezire'ye konuşan McCain, WFP'nin şu anda Gazze'ye günde yaklaşık 100 yardım kamyonu gönderebildiğini, ancak bu rakamın ateşkes sırasında her gün giren 600 kamyonun çok altında olduğunu ifade etti.

Bu hafta Deyr el-Balah ve Han Yunus'u ziyaret eden McCain, çocuklar, hamile ve emziren kadınlara destek veren bir kliniği de ziyaret etti ve Gazze'nin iç kesimlerindeki savunmasız nüfusa yardım ulaştırmanın devam eden zorluklarına dikkat çekti.

McCain, “Gördüğümüz şey tam bir yıkımdı. Bölge adeta yerle bir olmuş durumda ve çok ciddi şekilde aç ve yetersiz beslenen insanlar gördük” dedi.

