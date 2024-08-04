Gazze'de açlık: "Hamile ve emziren kadınlar çocuklarını besleyemiyor"

Birleşmiş Milletler’in Filistin Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi’nde yerinden edilmiş hamile ve emziren annelerin açlık ve susuzluk nedeniyle çocuklarını besleyemediklerini belirtti.

Gazze'de açlık: "Hamile ve emziren kadınlar çocuklarını besleyemiyor"

’in Filistin Ajansı (UNRWA), açlık ve susuzluk nedeniyle hamile ve emziren annelerin çocuklarını besleyemediklerini açıkladı.

UNRWA'dan yapılan açıklamada, insani yardımlar için acil ateşkese ihtiyaç duyulduğu vurgulanarak, “ Gıda Programı (WFP), Şeridi'ndeki binlerce emziren ve hamile kadının açlık ve çocuklarının yetersiz beslenmesiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor. Gazze'ye daha fazla yardımın girmesi ve savaşın içinde yaşayan anne ve ailelere destek olunması gerekiyor. Gazze'nin derhal ateşkese ihtiyacı var” denildi.

SALGIN HASTALIKLAR YAYILIYOR

UNRWA ayrıca bölgede hava sıcaklığının artmasıyla içme suyuna erişimde ciddi sorunlar yaşandığını belirterek, “Gazze'de insanlar sürekli yerlerinden edilmekte, kavurucu yaz güneşi altında çadırlarda yaşamakta ve içme suyuna asgari düzeyde erişimleri bulunmaktadır. Yakıt ve temiz su sıkıntısı, tam bir sanitasyon ve hijyen eksikliğine neden olarak hastalıkların yayılmasını destekliyor” dedi.

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