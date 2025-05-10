Gazze'de açlık krizi derinleşti: Bir kilo un 10, bir litre yakıt 27 dolar

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Gazze’ye insani yardım girişlerini tamamen engellemesi nedeniyle, yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı bölgede gıda, ilaç ve temel ihtiyaçlara erişim neredeyse imkansız hale geldi.



Dünya Bankası verilerine göre, 19 aydır süren saldırılar sonucunda Gazze'deki halkın tamamına yakını yoksullaştı. Ulaştırılan yardımlar ise neredeyse durma noktasında.



Bölgedeki insani kriz, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yüzde 90’ından fazlasının evlerinden zorla göç ettirilmesiyle daha da derinleşti. Birden fazla kez yerlerinden edilen Filistinliler, şu anda ya aşırı kalabalık sığınaklarda ya da açıkta barınak olmaksızın yaşıyor. Bu durum bölgede hastalıkların ve salgınların yayılmasına neden oluyor.

"AÇLIK BÖLGESİ İLAN EDİLDİ"



Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Gazze'yi resmen "açlık bölgesi" ilan etti.



Gazze sakinlerinden Hasan Resmi, koşulların her geçen gün daha da ağırlaştığına işaret ederek, "Patatesin ve soğanın kilosu 10,80 dolara ulaştı. Domatesin kilosu 7,30 dolara, patlıcan ise 8,10 dolara satılıyor. Unun kilosu ise 9.45 doları buldu. 50 kiloluk bir un çuvalı 400 dolar, bu bir ailenin aylık maaşından fazla." diye konuştu.

"ARTIK HERKES TAKAS YAPIYOR"



Fiyatların artık sadece yoksulları değil, maddi durumu iyi aileleri de çaresiz bıraktığını söyleyen Resmi, "Artık herkes evde ne kaldıysa onunla yetinmeye çalışıyor ya da takas yapıyor, o da bulabilirse." dedi.



Sokakta boş tezgahlar arasında dolaşan Ahmed İbrahim de cebindeki son parayla un ararken tanık olduğu bir olayı, "Bir adam, evinde kalan 250 gram kahveyi bir kilo unla takas etti. Bu manzara her şeyi anlatıyor." sözleriyle anlattı.

"BOZUK OLSA DA YEMEK ZORUNDAYIZ"



Bir başka Gazze sakini Halid Abdurrahman, elindeki son 35 şekel (9,45 dolar) ile aldığı bir kilo unun içinden çıkan böcekleri göstererek, "Bu, bir gün daha hayatta kalmak demek. Bozuk olsa da yemek zorundayız, başka çaremiz yok." sözleriyle yaşadıkları çaresizliği dile getirdi.



Abdurrahman, unu pirinç ya da makarnayla karıştırarak çocukları doyurduklarını, tek amaçlarının çocukların aç yatmaması olduğunu söyledi.