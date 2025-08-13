Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı 222'ye yükseldi

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana savunmasız sivillere hava saldırıları gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'nde açlığı da silah olarak kullanmayı sürdürüyor.

Gazze'deki insani krizde bilanço her geçen an ağırlaşıyor.

Dün 5 yaşındaki bir çocuk daha açlıktan öldü.



Açlıktan ölenlerin toplam sayısı 101'i çocuk olmak üzere 222'ye yükseldi.



1 GÜNDE 53 FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ

İsrail askerleri ise yardım dağıtılan bölgelerde ve yardım konvoylarının geçişi sırasında kalabalığa ateş açmaya da devam ediyor.

İsrail ordusunun dün sabah saatlerinden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 15’i insani yardım bekleyen olmak üzere 53 Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

