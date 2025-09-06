Gazze'de altı kişi daha açlıktan öldü: Sayı 382'ye yükseldi

İsrail’in ablukaya aldığı Gazze Şeridi'nde siviller açlıkla mücadele etmeye devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin insani yardım sevkiyatını kısıtladığı ve açlığı silah olarak kullandığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 1’i çocuk olmak üzere 6 sivilin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi.

135'İ ÇOCUK 382 KİŞİ AÇLIKTAN ÖLDÜ

Bakanlığın açıklamasında, "Açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 135’i çocuk olmak üzere 382'ye yükseldi. Birleşmiş Milletler (BM) destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) 22 Ağustos 2025'te Gazze Şeridi'nde kıtlık ilan etmesinden bu yana, 20’si çocuk toplam 104 ölüm kaydedildi" ifadeleri kullanıldı.