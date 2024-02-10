Gazze'de altı yaşındaki çocuğu arayan ekipten 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Gazze’de 29 Ocak’ta bombardımandan kaçmak için amcası, teyzesi ve 5 kuzeniyle evden çıkan ve Filistin Kızılayı’nın amcasının cep telefonundan ulaşıp kurtarmaya gittiği Hind Rajab ve iki ambulans görevlisi 12 gündür kayıptı.

PRCS’nin iki sağlık görevlisi Yusuf Zeino ve Ahmed Al-Madhoun bugün cansız bedenlerine ulaşıldı. Küçük Hind'in akıbeti ise bilinmiyor.

PRCS bugünkü açıklamasında “Filistin Kızılay'ına ait ambulansın Gazze Şehri'nin Tal al-Hawa bölgesinde bombalandığı tespit edildi. 12 gün önce Hind Rajab adlı çocuğu kurtarma görevinden bu yana kayıp olan ekip, Yusuf Zeino ve Ahmed Al-Madhoun hayatını kaybetti. İşgalciler olay yerine vardıklarında ambulansı kasten hedef aldılar ve ambulans, içinde mahsur kalan çocuk Hind'in bulunduğu aracın sadece birkaç metre uzağında bulundu” denildi.

NE OLMUŞTU?

Filistin Kızılayı tarafından sosyal medyadan yapılan yazılı açıklamada, 6 yaşındaki Hind Receb ve onu kurtarmak üzere yola çıkan Kızılay ekibinden 12 gündür haber alınamadığı belirtilmişti



Açıklamada uluslararası topluma "6 yaşındaki kız çocuğu ile Filistin Kızılayı ekibinin durumlarının ortaya çıkarılması için İsrail'e baskı yapılması" çağrısında bulunulmuştu.



Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nde ailesinin bulunduğu aracın İsrail güçlerince hedef alınması üzerine telefonla kendilerini arayarak yardım isteyen 15 yaşındaki Leyan Hamade'nin 29 Ocak'ta saldırıya uğradığı bilgisini vererek Leyan'ın yardım istediği ses kaydını paylaşmıştı.



Filistinli 15 yaşındaki Leyan'ın öldürülmeden önce, "Amca bize ateş açıyorlar, yanımızda tank var, araçta mahsur kaldık." dediği aktarılmıştı.



Leyan'ın telefon görüşmesinin ardından hayatını kaybettiği, aynı araçta bulunan 6 yaşındaki Hind Receb'in de araçta mahsur kaldığı ifade edilmişti.



Açıklamada, Hind'i kurtarmak için giden ambulans ve sağlık ekibine İsrail güçlerinin izin vermediği belirtilmişti.