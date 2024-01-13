Gazze'de aşı sorunu çocukların hayatını tehdit ediyor

İsrail'in yıkıcı saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nde barınma, beslenme, güvenli bir bölge, sağlık desteği gibi hayati önem taşıyan ihtiyaçların yanı sıra aşıların da bulunmayışı Filistinli çocukların hayatını tehdit ediyor.



Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 3 ayı geride bırakan saldırılar, toplumun en savunmasız kesimleri arasında yer alan binlerce çocuğun hayatını karartıyor.



Yiyecek ve içme suyu eksikliği, zorla yerinden edilmiş insanların barınma merkezlerindeki kalabalık nüfus ve buna bağlı olarak bulaşıcı hastalıkların yayılmasına ek olarak çocuklar, gerekli aşıları olamadığı için sağlık sorunları ve enfeksiyonlarla karşı karşıya kalıyor.



Filistin Sağlık Bakanlığı, 1 Ocak'ta yaptığı açıklamada, çocuk aşılarının Gazze Şeridi'nin güney ve orta bölgelerine ulaştığını, ancak İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Gazze ve kuzey kentlerine ulaşmadığını duyurdu.



Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinde hedef alınan sağlık tesisleri, yıkım ve enkaz sonrasında yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Bunlar arasında Beyt Lahiya beldesinin kuzeyinde yer alan Kemal Advan Hastanesini yer alıyor.



Hastanedeki çocukların, kusma, mide-bağırsak bozuklukları, akut karın ağrısı ve solunum yolu enfeksiyonları gibi benzer semptomlar görülüyor.



Sağlık kaynakları bu semptomların çocukları bazı hastalıklardan koruyan düzenli aşılarını yapılmamasından kaynakladığını ifade ediyor.