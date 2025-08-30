Gazze'de "askeri kumar" krizi: Netanyahu işgal planında yalnız

İsrail savaş kabinesinin onayladığı Gazze'yi "tamamen işgal" planı devreye girdi. İsrail ordusu, ön operasyonlar ile saldırının ilk aşamalarının başlatıldığını şehrin dış mahallelerinde büyük bir harekat yapıldığını açıkladı.



Ancak İsrailli en üst düzey isimler, pazar günü toplanacak güvenlik kabinesine sunulacak raporda, hükümeti Gazze’ye yeni bir saldırı planı yerine mevcut ateşkes ve rehine takası teklifini kabul etmeye çağıracak.



İsrail'deki Channel 12’nin aktardığına göre İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Mossad Direktörü David Barnea ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi bu çağrıyı destekliyor.



ATEŞKES PLANINDA NE TEKLİF EDİLİYOR?



Arap arabulucuların hazırladığı ve Hamas’ın 18 Ağustos’ta kabul ettiği teklif, 60 günlük ateşkesi ve bu süre içinde rehinelerin kademeli olarak serbest bırakılmasını öngörüyor. Anlaşmaya göre 10 rehine ile 18 yaşamını yitiren kişinin cenazesi beş aşamada teslim edilecek. Bu süreçte kalıcı ateşkes ve savaşın bitirilmesi için müzakereler yürütülecek.



Söz konusu teklif, geçen ay ABD’nin özel elçisi Steve Witkoff tarafından hazırlanan ve İsrail tarafından kabul edilen plana neredeyse birebir benziyor. Ancak Netanyahu hükümeti, temmuz sonunda müzakereler çökünce tavrını sertleştirmiş ve “kısmi anlaşmaları” reddedeceğini açıklamıştı.



"ASKERİ KUMAR"



İsrailli üst düzey bir güvenlik yetkilisi, anlaşmayı reddetmenin hem askerlerin hem de rehinelerin yaşamını riske attığını belirterek, “Ortada bir teklif var. Bu fırsatı değerlendirmek zorundayız. Gazze’ye girerek Hamas’ın teslim olacağını düşünmek, hayatlarla kumar oynamaktır” dedi.



Yetkililer ayrıca, kabinenin bu teklifi ciddi biçimde tartışmak üzere dahi toplanmamasına tepki gösterdi.



HAMAS'TAN UYARI: "REHİNELER AYNI RİSKLERİ PAYLAŞACAK"



Hamas’ın askeri kanadı adına konuşan sözcü Ebu Ubeyde ise, İsrail’in Gazze kentine yönelik saldırılarının rehineler için ölümcül sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Ubeyde, “Esirlerle elimizden geldiğince ilgileneceğiz, fakat onlar da savaşçılarımızla aynı risklere ve koşullara maruz kalacak” dedi.



Bu açıklama, İsrail genelinde saldırı ısrarının rehinelerin canını tehlikeye attığına dair kaygıları daha da artırdı.



İSRAİL HALKI ANLAŞMADAN YANA



Cuma günü açıklanan bir anket, İsrail halkının yüzde 60’ının bir sonraki adımın rehine anlaşması olması gerektiğini düşündüğünü gösterdi. Sadece yüzde 31’lik bir kesim hükümetin Gazze’ye saldırı planını destekledi.



Ayrıca katılımcıların yüzde 65’i için “en önemli savaş amacı rehinelerin geri dönmesi”, yalnızca yüzde 27’si için “Hamas’ın yok edilmesi” oldu.



NETANYAHU SAVAŞI BÜYÜTMEKTE ISRARCI



Buna karşın Başbakan Binyamin Netanyahu, tüm rehineler serbest bırakılmadan anlaşmaya yanaşmayacağını ve savaşın Hamas’ın silahsızlandırılmasıyla, Gazze’nin askerden arındırılmasıyla ve bölgenin yeni bir yönetim altına girmesiyle biteceğini öne sürüyor.

