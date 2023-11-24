Gazze'de ateşkes başladı | Hamas'tan İsrail'e "Tüm esir askerleri bırakmaya hazırız" çağrısı

Hamas ve İsrail arasında insani ara ve rehine takasına ilişkin ayrıntılar netleşti.

Gazze'de 4 gün sürecek ateşkesin saat sabah 08.00'de başladı. Çatışmalara verilecek insani ara Gazze'nin hem kuzeyini hem güneyini kapsayacak. Öte yandan İsrail ordusu güneyden kuzeye geçişe izin vermiyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Hamas, "İsrail elindeki bütün Filistinli esirleri serbest bırakırsa biz de elimizdeki İsrailli esir askerleri serbest bırakmaya hazırız." dedi.



REHİNE TAKASI 17'DE YAPILACAK



Ateşkes anlaşması kapsamında Hamas'ın serbest bırakacağı 13 kişilik sivillerin listesi ise İsrail'e ulaştırıldı. Bu kişiler ateşkesin uygulanmaya girmesinden saatler sonra serbest bırakılacak. Anlaşmaya göre 13 kişilik ilk esir grubu saat 17'de Gazze'den çıkarılacak.



Hamas'ın rehineleri serbest bırakmasının ardından İsrail'in de Filistinli mahkumları serbest bırakması bekleniyor. Filistinli yetkililer İsrail'in 25 kadın ve 14 erkek çocuğunu serbest bırakacağını açıkladı.



Hamas, İsrailli bir rehineye karşılık aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu üç Filistinli tutuklunun serbest bırakılacağını duyurdu.



Dört gün içinde kadın ve 19 yaşın altındaki çocuklardan oluşan 50 İsrailli rehinin serbest bırakılacağı belirtildi. İsrail ise kadın ve çocuklardan oluşturduğu 150 Filistinli mahkumu serbest bırakacak.

YARDIM KAMYONLARI GAZZE'YE GİRECEK



Gazze Şeridi'nin her yerine günde 200 kamyon yardım ve tıbbi malzeme taşınacak. Günde 4 yakıt tankeri de Gazze'ye girecek.