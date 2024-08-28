Gazze'de ateşkes çıkmazı: İsrail, Amerika, Mısır ve Katar, Doha'da yeniden bir araya geliyor

Gazze'de can kaybı 40 bini aşarken, uzlaşının bir türlü sağlanamadığı ateşkes görüşmeleri devam ediyor.



İsrail, Amerika, Mısır ve Katar'dan arabulucular, müzakereler bugün için Doha'da yeniden bir araya gelecek.



Katar'ın başkentinde, Gazze ateşkesi için teknik çalışma düzeyinde görüşmeler yapılacak.

Kahire'de geçen hafta yapılan görüşmeler sonrası Hamas, kendilerine sunulan yeni teklifi, "İsrail işgalini kalıcı hale getireceği" gerekçesiyle reddetmişti.

Filistinli örgüt, ABD Başbakanı Joe Biden'ın 2 Temmuz'da açıkladığı ateşkes önerisine bağlı kaldıklarını, bu planı uygulamaya hazır olduklarını belirtmişti.



Herhangi bir anlaşmanın, kalıcı ateşkesi ve İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini içermesi gerektiğini vurgulayan Hamas, Kahire'de kendilerine sunulan teklifin bunları içermediğini ifade etmişti.

ABD ise görüşmelerin çökmediğini belirterek, "Taraflar, süreci çalışma gruplarına aktaracak kadar yeterli ilerleme kaydettiler, böylece arabulucu ve liderlerin orada bulunmalarına ihtiyaç duyulmayacak" açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, "Görüşmeler, tarafların bir sonraki mantıklı adımın çalışma gruplarının oluşturulması ve bu grupların detayları çalışması olduğunu hissettikleri bir noktaya ulaştı" ifadelerini kullandı.