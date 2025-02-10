Gazze'de ateşkes çöküyor mu?  Trump: Hamas tüm rehineleri bırakmazsa ateşkes iptal edilmeli

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail’in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle hafta sonu yapılması beklenen esir takasını ertelediklerini açıkladı.



Ebu Ubeyde yaptığı açıklamada, 15 Şubat’ta yapılması planlanan esir takasının, İsrail taahhütlerine uyana ve geçmiş haftalardaki sorumluluklarını geriye dönük olarak telafi edene kadar süresiz olarak ertelendiğini belirtti.



Ebu Ubeyde, İsrail’in ateşkes anlaşmasının maddelerine uyması halinde, kendilerinin de bu maddelere bağlı kalacaklarını teyit ettiklerini ifade etti.

İSRAİL ATEŞKESİ İHLAL ETTİ

İsrail ordusunun, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin kuzeyinde açtığı ateş sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi.



Ateş açılan Filistinlilerin, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini ayıran Netzarim Koridoru'ndan çekilmesinin ardından evlerini görmek için bölgeye dönenlerden olduğu ifade edildi.



Görgü tanıkları da kentin doğusunda güvenlik çitlerinin yakınında konuşlanan İsrail güçlerinin, bölgede evlerini kontrol için dönen Filistinlileri ara ara hedef alındığını aktardı.



Tanıklar, İsrail askeri araçlarından, Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nin doğu bölgelerine ve Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin El-Fuhari beldesinin doğusuna doğru ateş açıldığını da paylaştı.



İsrail ordusu, dün, Hamas ile ateşkes anlaşması uyarınca Gazze Şeridi'ni kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

İSRAİL: BU ATEŞKES ANLAŞMASININ İHLALİDİR

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Hamas’ın İsrail’in ateşkes anlaşmasını ihlal etmesi nedeniyle bir sonraki esir takasını ertelediğini duyurmasının ardından açıklamada bulundu.



Hamas’ın kararının ateşkesin ihlali olduğunu iddia eden Katz, "Orduya Gazze'de en üst düzeyde hazırlık yapmaları ve toplumlarımızı savunmaları talimatını verdim. Hamas'ın esirleri serbest bırakmayı durduracağını açıklaması, ateşkes anlaşmasının tamamen ihlalidir." dedi.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Hamas'ın Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına ara verdiği yönündeki haberlerin sorulması üzerine, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.



Trump, cumartesi günü öğle vaktine kadar Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini kaydederek, "Sonra kıyamet kopsun" yorumunu yaptı.



ARABULUCU ÜLKELER ATEŞKESİN ÇÖKMESİNDEN ENDİŞELİ



Mısırlı güvenlik kaynakları, arabulucuların ateşkes anlaşmasının çökmesinden edişe duyduğunu ifade etti.

Mısırlı kaynaklara göre Hamas, arabuluculara, Trump'ın sürgün planı nedeniyle ABD'nin ateşkes için verdiği garantilerin artık geçerli olduğunu söyledi.

Arabulucular, ateşkes görüşmelerinin, ABD'den aşamalı plana devam etmek istediğine dair açık işaret gelene kadar ertelendiğini duyurdu.

Katar'ın başkenti Doha'da, ateşkesin ikinci aşaması için müzakereler yürütülüyordu.



ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI



Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.



Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.



Esir takasının ilk beş turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze’deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.



Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.



Ancak İsrail ordusu, varılan anlaşmaya rağmen zaman zaman ateşkesi ihlal ediyor.