Gazze'de ateşkes: Enkazdan 280 Filistinlinin naaşı çıkarıldı

Gazze'de 10 Ekim'de devreye giren ateşkes anlaşması ikinci aşamaya geçti. Bir yandan hayatını kaybeden İsrailli rehinelerin cansız bedenleri teslim edilirken bir yandan da enkazlardan Filistinlilerin de naaşları çıkmaya devam ediyor.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, savunma ekiplerinin çok zor şartlarda çalışmasına rağmen şu ana kadar 280 naaşı çıkardıklarını açıkladı.

Basal, yaklaşık 10 bin cenazenin hala enkaz altında olduğunu ve uluslararası toplum ile insani kurumların bu konuda gerçek anlamda bir adım atmadığını ifade etti.



Kurtarma operasyonları için gerekli acil ihtiyaçların listesini tüm uluslararası kuruluşlara sunduklarını dile getiren Mahmud Basal, sivil savunma ekiplerinin çalışabilmesi için uluslararası düzeyde acil siyasi bir karar gerektiğini aktardı.

ATEŞKES ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump Mısır'daki müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim sabahı devreye girmişti. İsrail ordusunun "sarı hat"ta çekilmesnin ardından karşılıklı esir ve tutuklu takası yapılmış, Gazze'ye yardım girişine izin verilmişti. Daha sonra ise Hamas hayatını kaybeden esirlerin cansız bedenlerini teslm etmeye başlamıştı.