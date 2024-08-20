Gazze'de ateşkes görüşmeleri | Blinken: Netanyahu son teklifi kabul etti

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ateşkes müzakerelerinde asıl zorluğun bundan sonra başlayacağını da söyledi.
Tarafların birbirlerine verecekleri taahhütleri nasıl uygulayacakları konusunda anlaşmalarının zorluğuna dikkat çekti.
Tel Aviv'de konuşan Blinken, İsrail Başbakanı'nın müzakere ekibini Mısır veya Katar'a göndereceğini aktardı.
"ATEŞKES İÇİN BELKİ DE SON ŞANS"
Blinken dün de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la da bir araya geldi.
Müzakerelerin ateşkes için son şans olabileceği konusunda uyardı.
Blinken, "Belirleyici bir andayız. Rehineleri evlerine getirmek, ateşkes sağlamak ve kalıcı güvenlik ve barışı sağlama amacıyla daha iyi bir yolda olmak için bu muhtemelen en iyi ve belki de en son fırsat. Herkesin evet demesi, hayır için bahaneler aramaması gereken bir zamandayız." dedi.
Blinken'ın Orta Doğu turu Mısır ve Katar'la devam edecek.
HAMAS'TAN ATEŞKES YANITI
Amerika Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına ise Hamas'tan yanıt geldi.
Üst düzey yetkili Osama Hamdan, arabuluculara yeni teklif yerine daha önce anlaşılan teklifin uygulama mekanizması üzerinde anlaşılması gerektiğini ilettiklerini açıkladı.
Hamdan, Blinken'ın Netanyahu'nun yeni teklifi kabul ettiğini söylemesinin belirsizliği artırdığını söyledi, "Bu teklif bize sunulan ya da üzerinde anlaştığımız teklif değil." dedi.
ABD'DEN GAZZE İÇİN ATEŞKES MESAJI
Beyaz Saray'dan da ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklama geldi.
Mısır'ın başkenti Kahire'de üst düzey Amerikalı yetkililerin de olacağı ateşkes görüşmelerinin süreceği belirtildi.
Başkan Biden'ın da ateşkes için bölge liderleriyle irtibatta olduğu aktarıldı.
İsrail medyasından Yedioth Ahronot gazetesi ise Kahire'ye giden bir İsrailli heyetin Tel Aviv'e geri döndüğünü yazdı.
Gerekçe olarak Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru konusunda Hamas'la bir anlaşmaya varılama-ması gösterildi.
Ancak bu heyette İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın Direktörü David Barnea ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in Başkanı Ronen Bar'ın yer al-madığı belirtildi.
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