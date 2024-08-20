Gazze'de ateşkes görüşmeleri | Blinken: Netanyahu son teklifi kabul etti

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ateşkes müzakerelerinde asıl zorluğun bundan sonra başlayacağını da söyledi.



Tarafların birbirlerine verecekleri taahhütleri nasıl uygulayacakları konusunda anlaşmalarının zorluğuna dikkat çekti.



Tel Aviv'de konuşan Blinken, İsrail Başbakanı'nın müzakere ekibini Mısır veya Katar'a göndereceğini aktardı.



"ATEŞKES İÇİN BELKİ DE SON ŞANS"



Blinken dün de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la da bir araya geldi.



Müzakerelerin ateşkes için son şans olabileceği konusunda uyardı.



Blinken, "Belirleyici bir andayız. Rehineleri evlerine getirmek, ateşkes sağlamak ve kalıcı güvenlik ve barışı sağlama amacıyla daha iyi bir yolda olmak için bu muhtemelen en iyi ve belki de en son fırsat. Herkesin evet demesi, hayır için bahaneler aramaması gereken bir zamandayız." dedi.



Blinken'ın Orta Doğu turu Mısır ve Katar'la devam edecek.