Gazze'de ateşkes görüşmeleri | Blinken: Netanyahu son teklifi kabul etti

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin konuştu, "Netanyahu, boşlukları kapatan yeni teklifi kabul ediyor." dedi. Blinken, ateşkes müzakereleri için gittiği bölgede İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la da görüştü. Bu görüşmenin ardından da müzakerelerin ateşkes için son şans olabileceği uyarısını yaptı.

Gazze'de ateşkes görüşmeleri | Blinken: Netanyahu son teklifi kabul etti

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ateşkes müzakerelerinde asıl zorluğun bundan sonra başlayacağını da söyledi.

Tarafların birbirlerine verecekleri taahhütleri nasıl uygulayacakları konusunda anlaşmalarının zorluğuna dikkat çekti.

Tel Aviv'de konuşan Blinken, Başbakanı'nın müzakere ekibini Mısır veya Katar'a göndereceğini aktardı.

"ATEŞKES İÇİN BELKİ DE SON ŞANS"

Blinken dün de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la da bir araya geldi.

Müzakerelerin ateşkes için son şans olabileceği konusunda uyardı.

Blinken, "Belirleyici bir andayız. Rehineleri evlerine getirmek, ateşkes sağlamak ve kalıcı güvenlik ve barışı sağlama amacıyla daha iyi bir yolda olmak için bu muhtemelen en iyi ve belki de en son fırsat. Herkesin evet demesi, hayır için bahaneler aramaması gereken bir zamandayız." dedi. 

Blinken'ın Orta Doğu turu Mısır ve Katar'la devam edecek.

Gazze'de ateşkes görüşmeleri | Blinken: Netanyahu son teklifi kabul etti - 1

HAMAS'TAN ATEŞKES YANITI

Amerika Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına ise Hamas'tan yanıt geldi.

Üst düzey yetkili Osama Hamdan, arabuluculara yeni teklif yerine daha önce anlaşılan teklifin uygulama mekanizması üzerinde anlaşılması gerektiğini ilettiklerini açıkladı.

Hamdan, Blinken'ın Netanyahu'nun yeni teklifi kabul ettiğini söylemesinin belirsizliği artırdığını söyledi, "Bu teklif bize sunulan ya da üzerinde anlaştığımız teklif değil." dedi.

Gazze'de 11 aylık acı tablo: 16 bin 480 çocuk İsrail saldırısında öldü

Gazze'de 11 aylık acı tablo: 16 bin 480 çocuk İsrail saldırısında öldü

Haberi Görüntüle

ABD'DEN GAZZE İÇİN ATEŞKES MESAJI

Beyaz Saray'dan da ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklama geldi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de üst düzey Amerikalı yetkililerin de olacağı ateşkes görüşmelerinin süreceği belirtildi.

Başkan Biden'ın da ateşkes için bölge liderleriyle irtibatta olduğu aktarıldı.

medyasından Yedioth Ahronot gazetesi ise Kahire'ye giden bir İsrailli heyetin Tel Aviv'e geri döndüğünü yazdı.

Gerekçe olarak Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru konusunda Hamas'la bir anlaşmaya varılama-ması gösterildi.

Ancak bu heyette İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın Direktörü David Barnea ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in Başkanı Ronen Bar'ın yer al-madığı belirtildi.

Öne Çıkan Video

Sosyal medyada sağlık ticaretine dikkat! Bazıları ilacını bırakıyor

DÜNYA HABERLERİ

Zelenski: Rusya'nın Kursk bölgesinde bin 250 kilometrekareden fazla alanı ele geçirdi

Zelenski: Rusya'nın Kursk bölgesinde bin 250 kilometrekareden fazla alanı ele geçirdi

Kassam Tugayları: Refah'ta İsrail'e ait 5 askeri aracı vurduk

Kassam Tugayları: Refah'ta İsrail'e ait 5 askeri aracı vurduk

İsrail ordusu, askerlikten muaf tutulanları göreve çağırdı

İsrail ordusu, askerlikten muaf tutulanları göreve çağırdı

Trump'tan Musk açıklaması: İsterse bakan veya danışman olacak

Trump'tan Musk açıklaması: İsterse bakan veya danışman olacak

Putin, bazı yabancılara oturum izni verilmesini kolaylaştırdı

Putin, bazı yabancılara oturum izni verilmesini kolaylaştırdı

BM: İsrail'in son tahliye kararı yaklaşık 13 bin 500 Filistinliyi etkiledi

BM: İsrail'in son tahliye kararı yaklaşık 13 bin 500 Filistinliyi etkiledi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...