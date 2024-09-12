Gazze'de ateşkes görüşmeleri: Hamas yeni şartları reddetti

Gazze'de ateşkes görüşmeleri sürüyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta açıkladığı ateşkes taslağının esas alınması gerektiğini belirten Hamas, yeni şartları reddettiğini duyurdu.

Gazze'de ateşkes görüşmeleri: Hamas yeni şartları reddetti

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Halil el-Hayye başkanlığındaki Hamas heyetinin, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile Katar'ın başkenti Doha'da görüştüğü bildirildi.

Hamas, "ABD Başkanı 'ın 31 Mayıs'taki açıklaması, Güvenlik Konseyinin 2735 sayılı kararı ve 2 Temmuz'daki anlaşmalar dahil olmak üzere mutabakata varılan ateşkesin derhal uygulanması için hazır olduğunu" açıkladı.

Biden'ın açıkladığı ateşkes planına tarafların "yeni bir koşul getirmesi" reddedilirken, arabulucuların 'de ateşkes sağlanması, esir takası ve ordusunun bölgeden çekilmesi konusundaki çabalarından övgüyle söz edildi.

BİDEN'IN 3 AŞAMALI ATEŞKES ÖNERİSİ

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in üç aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes taslağının İsrail'in hazırladığı tekliften farklı olduğunu ileri sürerek yeni şartlar eklenmesini talep etmişti.

Netanyahu, Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'nun yanı sıra Refah Sınır Kapısı'ndaki İsrail işgalinin devam etmesini istemişti.

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