Gazze'de ateşkes görüşmeleri | Reuters: Netanyahu Kahire'ye gidiyor

Reuters'ın ateşkes konusunda bilgi sahibi olan kaynaklara dayandırdığı habere göre İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de ateşkes görüşmeleri yarın Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidecek.



Aynı kaynaklar Gazze'de esir takası ve ateşkesin sağlanacağı anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağını da belirtti.

İsrail'in Lübnan ile imzaladığı ateşkes anlaşmasının ardından Gazze'de ateşkes için de yoğun çaba sarf edildiği biliniyor.

Hamas'tan da ateşkes iddialarına yönelik açıklama var. Grup, İsrail'in yeni şartlar eklemekten vazgeçmesi halinde anlaşmanın imzalanabileceğini söyledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, tarafların anlaşmaya yaklaştığını söyledi.

Mısır medyasına göre Gazze'de imzalanması beklenen ateşkes için Mısır, Katar ve Amerika Birleşik Devletleri yönetimleri uzun süredir çaba sarf ediyor.

İSRAİL BAŞBAKANLIK SÖZCÜSÜ'NDEN YALANLAMA



Bu haberlerin ardından İsrail Başbakanlık Sözcüsü Omer Dostri,, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun Kahire'ye gittiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtti.



Dostri, Netanyahu'nun nerede olduğuna ilişkin ise bilgi paylaşmadı.



Netanyahu, yolsuzluk davasında ifade vermeye devam edeceği bugünkü duruşmanın ertelenmesini talep etmişti.



Tel Aviv Bölge Mahkemesi, Netanyahu'nun talebini kabul ederek, "olağanüstü koşullar" nedeniyle bugün görülecek duruşmayı iptal etmişti.



İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da dün yaptığı açıklamada, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası mutabakatına "yakın bir noktada" olunduğunu savunmuştu.

