Gazze'de ateşkes: Hamas heyeti Kahire yolunda

İsrail saldırıları 323. gününde devam ederken Gazze'de ateşkes görüşmeleri çıkmaza girmiş durumda. Hamas, devam eden ateşkes görüşmelerindeki gelişmeler hakkında bilgi almak üzere Kahire'ye heyet göndereceğini açıkladı. Ancak heyetin Mısır'ın başkentindeki Gazze ateşkes görüşmelerine katılmayacağı belirtildi. Önümüzdeki günlerde Kahire'de ABD'nin köprü önerisi etrafında bir sonraki tur görüşmelerin yapılması bekleniyor.

Gazze'de ateşkes: Hamas heyeti Kahire yolunda

Üst düzey bir Hamas yetkilisi, Filistinli grubun cumartesi günü Kahire'ye bir heyet göndereceğini açıkladı.

Ancak heyetin Mısır'ın başkentindeki ateşkes görüşmelerine katılmayacağı belirtildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, “Heyet, devam eden ateşkes görüşmelerindeki gelişmeler hakkında bilgi almak üzere Mısırlı üst düzey istihbarat yetkilileriyle bir araya gelecek... Ancak bu, müzakerelere katılacakları anlamına gelmiyor” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki günlerde Kahire'de ABD'nin köprü önerisi etrafında bir sonraki tur görüşmelerin yapılması bekleniyor.

GAZZE'DE ATEŞKES ÇIKMAZI

Görüşmelere aşina kaynaklar, Gazze'de ateşkesin önündeki en büyük engelin 'in Gazze'de gelecekteki askeri varlığı ve Filistinli tutukluların serbest bırakılması konusundaki anlaşmazlıklar olduğunu söylüyor.

Hamas, İsrail'in şart ve parametrelerini "son dakika" değiştirdiğini düşünüyor ve vereceği herhangi bir tavizin daha fazla taleple karşılanacağından endişe ediyor.

Hamas, geçen haftaki görüşmelerde ortaya çıkan teklifin Netanyahu'nun yeni koşullar belirleyen son isteklerine çok yakın olduğunu öne sürdü.

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