Gazze'de ateşkes: Hamas müzakere çağrısı yaptı, İsrail heyet gönderecek

Hamas, Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması için doğrudan müzakerelere geçme konusundaki ısrarını yinelerken, İsrail de görüşmeler için Doha'ya bir heyet göndereceğini duyurdu.



Hamas'ın basın açıklamasına göre, Filistinli grubun temsilcileri hafta sonu Kahire'de arabulucularla bir araya gelerek, kuşatma altındaki topraklara "kısıtlama veya koşul olmaksızın" insani yardımların yeniden girmesinin gerekliliğini vurguladı.

HAMAS DOĞRUDAN MÜZAKERE ÇAĞRISI YAPTI



Üst düzey heyet ayrıca, kalıcı ateşkesin temellerini atmayı amaçlayan anlaşmanın "ikinci aşaması için müzakerelere doğrudan başlanması" gerektiğini belirtti. Ayrıca, Hamas, mevcut anlaşmaların parametrelerine sadık kalmayı sürdüreceklerini ve ateşkese dair başka bir açıklamanın asılsız olduğunu dile getirdi.



Hamas'ın ikinci aşamadaki talepleri arasında İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi, ablukanın kaldırılması, bölgenin yeniden inşası ve mali destek yer alıyor.

Hamas Sözcüsü Abdullatif El Kanua, göstergelerin şu ana kadar "olumlu" olduğunu söyledi.

İSRAİL DOHA'YA HEYET GÖNDERECEK



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi ise pazartesi günü Doha'ya heyet gönderileceğini duyurdu. İsrail, ateşkesin birinci aşamasının nisan ortasına kadar uzatılmasını istiyor.



İlk aşama, 25 canlı rehine ve sekiz cenazenin İsrail'de tutulan yaklaşık bin 800 Filistinli tutsak ile takas edilmesiyle geçen altı haftalık bir dönemin ardından 1 Mart'ta sona erdi.

ATEŞKESTE BİRİNCİ AŞAMA SONA ERDİ



Ateşkes, İsrail'in Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısına yanıt olarak başlattığı amansız saldırılarla nüfusun neredeyse tamamının yerinden edildiği Gazze'de 15 aydan uzun süredir devam eden çatışmaları büyük ölçüde durdurdu.



Ayrıca Gazze'ye hayati önem taşıyan gıda, barınma ve tıbbi yardımın akışını da sağladı.



İsrail'in insani yardım girişini yeniden durdurmasının ardından Birleşmiş Milletler'in insan hakları uzmanları hükümeti "açlığı silah olarak kullanmakla" suçladı.



TRUMP HAMAS'A "SON UYARI"YI YAPTI



ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta, kalan rehinelerin serbest bırakılmaması halinde Gazze'nin daha fazla yıkıma uğrayacağı tehdidinde bulunarak, Hamas liderlerine "son uyarısını" yaptı.



Hamas, Trump'ın tehditlerinin İsrail'i ateşkes şartlarını görmezden gelmeye teşvik edeceğini söyledi.



Trump yönetimi ayrıca, Washington'un 1997'de terör örgütü ilan etmesinden bu yana temas kurmayı reddettiği Hamas ile doğrudan görüşmelerin başladığını doğruladı.



Hamas tarafından rehin alınan 251 kişiden 58'i hala Gazze'de, bunların arasında beş Amerikalı da var. Dört Amerikalı esirin öldüğü doğrulandı, ancak Edan Alexander adlı birinin hayatta olduğuna inanılıyor.

