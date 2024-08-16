Gazze'de ateşkes için görüşme: Doha'da başlayan müzakereler bugün devam edecek

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 10 ay geride kalmışken; ateşkes müzakerelerini canlandırmak için yeniden düğmeye basıldı.



Bu defa müzakereler, Haniye suikastı sonrası İran ile İsrail arasında tırmanan gerginliğin gölgesinde gerçekleşiyor.



Doha'da başlayan görüşmelerde arabuluculuk rolünü, ABD, Mısır ve Katar üstleniyor.

KATAR DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: MÜZAKERELER DEVAM EDECEK

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Katar Haber Ajansına (QNA) konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Ortak arabuluculuk çabalarının devam ettiğini aktaran Ensari, Katar, Mısır ve ABD heyetlerinin arabuluculuk çabalarını sürdürdüğü ve arabulucuların, esirlerin serbest bırakılmasını kolaylaştıracak, Gazze'ye mümkün olan en büyük miktarda insani yardımın girmesini sağlayacak bir ateşkes sağlama çabalarında ilerleme taahhütlerinde kararlı olduklarını belirtti.



Ayrıca Katar, Mısır ve ABD liderleri tarafından 8 Ağustos'ta yayınlanan ve Gazze Şeridi halkının, esirler ve ailelerinin uzun süredir yaşadıkları acılara son verilmesi için ABD Başkanı Biden'ın 31 Mayıs 2024'te duyurduğu ve daha sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik 2735 sayılı kararı ile onaylanan ilkeler temelinde bir ateşkes anlaşması ve rehineler ile tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulunan açıklamaya dikkat çekildi.



HAMAS MÜZAKERE MASASINDA YOK

Görüşmeye İsrail, Mısır ve ABD'nin istihbarat şefleriyle Katar Başbakanı katılırken, Hamas ise masada yok.



Hamas'ın masaya oturma şartı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın sunduğu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de kabul gören ateşkes anlaşmasının üzerinden müzakerelere devam edilmesiydi.



Üst düzey bir Hamas yetkilisi, İsrail'i ateşkes görüşmelerini Gazze'deki savaşı uzatmak adına kullanmakla suçladı.



Hamas, arabuluculardan yeni müzakereler başlatmaları yerine, görüşmeleri bir buçuk ay önce kaldığı yerden devam ettirmelerini istiyor.



İsrail basınının müzakere ekibinden bir yetkiliye dayandırdığına göre, Başbakan Benyamin Netanyahu bazı anlaşmazlıklarda önemli bir esneklik tanıdı.



Netanyahu, Doha'daki görüşme öncesinde İsrailli rehine anlaşması müzakere ekibiyle de bir araya geldi.