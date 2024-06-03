Gazze'de ateşkes için ilk ılımlı açıklama: Netanyahu planın birinci aşamasını kabul edebilir

Kapalı kapılar ardında yapılan bir parlamento toplantısından sızan bilgilere göre Başbakan Netanyahu, Biden tarafından duyurulan ateşkes planının birinci aşamasını kabul edebileceğini, sonra ikinci aşama için şartlar sunabileceğini söyledi.

Gazze'de ateşkes için ilk ılımlı açıklama: Netanyahu planın birinci aşamasını kabul edebilir

, tarafından desteklenen ve Hamas'ın rehineleri sınırlı bir şekilde serbest bırakmasını öngören ateşkes teklifini hayata geçirilebilir.

İsrail basınının aktardığına göre Başbakan Binyamin Netanyahu, planının birinci aşamasını kabul edebileceğini, sonra ikinci aşama için şartlar sunabileceğini söyledi.

Kapalı kapılar ardında yapılan bir parlamento toplantısından sızan bilgiler, İsrail'in Hamas'ın talep ettiği gibi savaşı sona erdirmeyi reddetmesine rağmen Gazze'de bir ateşkese varma olasılığının bulunduğunu ortaya koydu.

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, üç aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu duyurmuştu. 

İlk aşamada altı haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

Biden, çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan tüm canlı esirlerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini, geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini aktardı.

İkinci aşamada, tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini belirtti.

Blinken İsrailli yetkililerle görüştü: "Hamas ateşkes teklifini kabul etmeli"

Blinken İsrailli yetkililerle görüştü: "Hamas ateşkes teklifini kabul etmeli"

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

İran lideri Hamaney: Donanımlı bir cumhurbaşkanına ihtiyacımız var

İran lideri Hamaney: Donanımlı bir cumhurbaşkanına ihtiyacımız var

Çin'den gelen Cin Şi ve Zu yu isimli pandalar Madrid'de törenle karşılandı

Çin'den gelen Cin Şi ve Zu yu isimli pandalar Madrid'de törenle karşılandı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den yeni hükümeti kurma talimatı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den yeni hükümeti kurma talimatı

Mucize olay! Boynundaki kolye hayatını kurtardı

Mucize olay! Boynundaki kolye hayatını kurtardı

BM'den tüm ülkelere "Filistin devletini tanıma" çağrısı

BM'den tüm ülkelere "Filistin devletini tanıma" çağrısı

İsrail ordusu hapishane koşulları hakkında soruşturma başlattı

İsrail ordusu hapishane koşulları hakkında soruşturma başlattı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...