Gazze'de ateşkes için ilk ılımlı açıklama: Netanyahu planın birinci aşamasını kabul edebilir

İsrail, ABD tarafından desteklenen ve Hamas'ın rehineleri sınırlı bir şekilde serbest bırakmasını öngören ateşkes teklifini hayata geçirilebilir.



İsrail basınının aktardığına göre Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze planının birinci aşamasını kabul edebileceğini, sonra ikinci aşama için şartlar sunabileceğini söyledi.

Kapalı kapılar ardında yapılan bir parlamento toplantısından sızan bilgiler, İsrail'in Hamas'ın talep ettiği gibi savaşı sona erdirmeyi reddetmesine rağmen Gazze'de bir ateşkese varma olasılığının bulunduğunu ortaya koydu.

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, üç aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu duyurmuştu.



İlk aşamada altı haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.



Biden, çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan tüm canlı esirlerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini, geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini aktardı.



İkinci aşamada, tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini belirtti.