Gazze'de ateşkes: Yeni teklif Hamas heyetine sunuldu

Mısır'ın başkenti Kahire’deki Hamas heyetinin, Gazze’de 60 günlük bir geçici ateşkes ve esirlerin iki aşamada serbest bırakılmasını öngören yeni bir teklif aldığı bildirildi.

"KALICI ATEŞKES İÇİN ÇERÇEVE"

AFP’ye konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir Filistinli yetkili, “Bu teklif, kalıcı ateşkes müzakerelerini başlatmak için çerçeve anlaşma niteliğinde” dedi.

Yetkili, Hamas’ın kendi liderliği ve diğer Filistinli grupların temsilcileriyle iç istişarelerde bulunarak, arabulucuların sunduğu öneriyi değerlendireceğini belirtti.

Hamas geçen hafta, üst düzey bir heyetin ateşkese ulaşmak amacıyla Mısırlı yetkililerle görüşmek üzere Kahire’de bulunduğunu duyurmuştu.

ATEŞKES İÇİN ARABULUCULAR MASADA

Mısır, Katar ve ABD ile birlikte, İsrail ile Hamas arasındaki müzakerelerde aktif rol oynuyor. Ancak bu üçlü arabuluculuğunda yürütülen temaslar, yılın başlarında sağlanan kısa süreli ateşkes dışında kalıcı bir sonuca ulaşamadı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati pazartesi günü Gazze sınırındaki Refah kapısında yaptığı açıklamada, “Şu anda, sistematik öldürme ve açlığa son verilmesi için çabaları yoğunlaştırmak üzere Mısır topraklarında Filistinli ve Katarlı heyetler bulunuyor” dedi.

MÜZAKERELER ÇIKMAZA GİRDİ

Abdülati geçen hafta yaptığı açıklamada da, Kahire’nin Katar ve ABD ile birlikte 60 günlük ateşkes için çalıştığını açıklamıştı.

Bu süreçte “bazı esirlerin ve bazı Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını, ayrıca Gazze’ye insani ve tıbbi yardımın sınırsız şekilde akışını” öngören bir plan üzerinde durduklarını ifade etmişti.

Ancak geçen ay Katar’ın başkenti Doha’da iki haftadan uzun süren müzakereler herhangi bir sonuç vermeden sona ermişti.