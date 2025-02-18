Gazze'de ateşkes: İkinci aşama için görüşmeler başlıyor

Gazze'de devam eden ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına dair müzakereler, İsrail hükümetinin yeni şartlar öne sürmesiyle zora girdi.

İsrail siyasi ve güvenlik kabinesi, anlaşmanın ikinci aşamasını görüşmek için toplandı.

MÜZAKERE SÜRECİ BAŞLIYOR

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, anlaşmanın ikinci aşaması için müzakerelerin başlayacağını duyurarak, "Gazze'nin tamamen askerden arındırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Saar, "Gazze'de kontrolün Hamas ya da Filistin yönetimine geçtiği bir planı desteklemeeyceğiz." ifadelerini kullandı.