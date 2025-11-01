Gazze'de ateşkes ilanından bu yana 226 kişi öldürüldü

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde son 48 saatte İsrail ordusunun saldırıları sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı, enkaz alanlarından ise 17 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 226'ya, yaralı sayısı 594'e ulaştı.

Kayıp-ihbar dosyasındaki incelemelerin ardından 193 kişinin daha İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Böylece İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 68 bin 858'e, yaralı sayısı ise 170 bin 664'e yükseldi.