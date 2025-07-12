Gazze'de ateşkes: "Müzakereler çökmek üzere"

İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Filistinli yetkililer, İsrail ile Hamas arasında Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen müzakerelerin son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Filistinli yetkililer, müzakerelerin "çökmenin eşiğinde" olduğunu belirtti.

Bir yetkili, İsrail'in Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'a yaptığı ziyaretle "zaman kazandığını" ve Doha'ya anlaşmazlıkların temel noktalarında karar alma yetkisi olmayan bir heyet göndererek "süreci kasıtlı olarak geciktirdiğini" söyledi.

Yetkililer son görüşmelerde, Gazze'ye insani yardım ulaştırma mekanizması ve İsrail'in geri çekilmesinin boyutu olmak üzere iki konuya odaklanıldığını belirtti. Görüşmelerin en az iki turuna katılan Filistinli bir yetkili, Hamas'ın İsrail'in geri çekilme planını uzlaşma için bir başlangıç noktası olarak gördüğü aktardı.

Üst düzey bir Filistinli müzakereci, "(İsrailliler) Bu görüşmeler konusunda hiçbir zaman ciddi olmadılar. Bu görüşmeleri zaman kazanmak ve sahte bir ilerleme imajı oluşturmak için kullandılar" şeklinde konuştu.



MÜZAKERELERDEKİ ANLAŞMAZLIK NE?

Tarafların üzerine istişare ettiği anlaşma, Hamas'ın 60 gün sürecek ateşkes süresince 20 rehinenin yarısını, ölü 30 rehinenin ise yarısından fazlasını teslim etmesini içeriyor.

İsrail ve Hamas heyetleri, geçtiğimiz pazar gününden bu yana Doha'da 8 tur dolaylı görüşmeye katıldı.

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ve Mısır'ın üst düzey istihbarat yetkililerinin arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşmelerde ABD temsilcisi Brett McGurk da yer aldı.

Arabulucular, Hamas heyeti ile aralarında askeri, güvenlik ve siyasi yetkililerin de bulunduğu İsrail heyeti arasında onlarca sözlü ve yazılı mesaj iletti.

Hamas, insani yardımların Gazze'ye Birleşmiş Milletler kuruluşları ile uluslararası yardım kuruluşları aracılığıyla dağıtılması konusunda ısrarını sürdürürken, İsrail ise yardımın İsrail ve ABD destekli sözde "Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF)" tarafından yapılmasını istiyor.