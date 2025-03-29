Gazze'de ateşkes müzakereleri: Hamas son teklifi kabul etti

Hamas Lideri Halil El Hayya, Gazze'de ateşkes için Mısır'dan gelen teklife ilişkin, "Son teklifi kabul ediyoruz" dedi.

El Hayya, İsrail işgali devam ettiği sürece Hamas'ın silah bırakmayacağını da vurguladı.

5 İSRAİLLİ ESİR BIRAKILACAK

Hamas'ın Mısır'ın Gazze'de ateşkesin yenilenmesi ve uzun vadeli ateşkes için müzakerelerin tekrar başlatılması karşılığında İsrailli 5 esiri bırakmayı kabul ettiği ifade ediliyor.

İsrail ise arabulucuların sunduğu yeni ateşkes önerisine karşı teklifle yanıt verdi. Karşı teklifin "ABD ile tam koordinasyon içinde" verildiği aktarıldı.

İsrail'in yanıtının içeriği bilinmezken, Hamas'ın kabul ettiği teklife göre ateşkes Ramazan Bayramı'nın ilk gününden başlayıp 19 Nisan'a kadar devam edecek.

İSRAİL GAZZE'YE YENİDEN ŞİDDETLİ SALDIRILAR BAŞLATMIŞTI



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi 18 Mart sabahı bozarak şiddetli saldırılarına yeniden başladı.



İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 896'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1984'ü aşkın kişi yaralandı.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 251'e, yaralıların sayısı da 114 bin 25'e yükseldi.



Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.



Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.



İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

