Gazze’de ateşkes müzakereleri: Heniyye, Mısır İstihbarat Başkanı ile görüştü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik devam eden müzakereleri görüştü.

Gazze’de ateşkes müzakereleri: Heniyye, Mısır İstihbarat Başkanı ile görüştü

Hamas hareketinden yapılan açıklamaya göre Heniyye, Kamil ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada, Heniyye’nin İstihbarat Başkanı Kamil ile görüşmesinde, Gazze’de ateşkes sağlanması için süren müzakerelerin gidişatını ele aldığı belirtildi.

Abbas Kamil görüşmede İsrail'in Gazze Şeridi'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, kız kardeşinin hayatını kaybetmesi sebebiyle Heniyye’ye başsağlığı diledi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 834 Filistinli öldü, 86 bin 858 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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